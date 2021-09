annonse

annonse

Opec mener at etterspørselen etter olje vil fortsette å øke frem til 2045, til tross for forsøk på å kutte klimautslipp.

Organisasjonen ser for seg at oljeetterspørselen vil øke til 108,2 millioner fat per dag. Sammenlignet med 2019, året før koronapandemien, vil dette være en økning på 8,2 millioner fat per dag, skriver NTB.

Tidligere i år konkluderte Det internasjonale energibyrået (IEA) at oljeetterspørselen må falle de neste tiårene hvis verden skal nå sine klimamål.

annonse

Opec tror klimatiltak, fornybar energi og elbiler vil føre til mindre oljebehov i rike land, men de regner med at etterspørselen vil øke i andre deler av verden.

Organisasjonen viser til at verdensøkonomien ventes å vokse kraftig og at det sannsynligvis blir 1,7 milliarder flere mennesker innen 2045. Etterspørselen etter energi ventes dermed å vokse med 28 prosent.

Selv om det blir mer fornybar energi, naturgass og atomkraft, tror Opec at også oljeforbruket vil øke. Kull er den eneste energikilden som vil bli mindre brukt, mener oljekartellet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474