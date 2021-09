annonse

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), ønsker ikke å følge FHIs anbefalinger, og kjører sitt eget løp i hovedstaden rundt coronatesting av barn.

Hele Norge jublet da samfunnet ble åpnet igjen i helgen etter 1,5 års nedstenging. Politikere gikk ut i media og viste sin glede. Det inkluderte også Ap-politiker Raymond Johansen.

– Fy søren, det er over. Det er nesten så jeg blir rørt. Det er ubeskrivelig deilig, sa byrådsleder Raymond Johansen.

Pinne i nesa

Byrådslederen fulgte opp med ny melding på Facebook mandag der han skrev følgende:

– Dette er så deilig, dere!! Flere tok åpenbart oppfordringen min om å legge Oslo for sine føtter bokstavelig etter lørdagens gjenåpning. Det var mye festing, men det var også veldig fortjent, må jeg si!

Men samme dag som Norge gjenåpnet, startet Oslo massetesting av skolebarn helt ned i 5-årsalderen.

«Fredag fikk tusenvis av foreldre på barneskolen i oppdrag å stikke inn og rotere en pinne fire ganger i hvert nesebor på sine barn. Massetestingen ble utvidet helt ned til 1 . klasse. Det inkluderer barn ned til 5 år», skriver Nettavisen.

FHI er tydelige på at man skal unngå jevnlig testing av barnehage- og småskolebarn.

– Umusikalsk

Nettavisen har vært i kontakt med forsker Henrik Vogt ved senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Han reagerer kraftig etter Oslos massetesting av små barn.

– Samtidig som Raymond og Byrådet i Oslo jubler og skrur ølkrana på fullt, så skal altså friske barn i Oslo-skolen massescreenes to ganger pr uke med pinne i nesa. Dette for «å ha kontroll» og – tenker man vel – å beskytte barna, en gruppe det er uklart om trenger beskyttelse – eller hva har å hente på disse tiltakene, skriver han i en Facebook-post.

Flere politikere oppfordret folk til å drikke alkohol og feste da gjenåpningen startet i helgen, noe Vogt reagerer på.

– Kan ikke si annet enn at dette er rimelig umusikalsk. Det har gjennom pandemien vært tydelig – inntil angsten for at barn skal smittes og få langcovid har slått inn – at det er viktigere for voksne at pilsen flyter enn at barn har normal hverdag, sier han.

Testing to ganger i uken

Oslos smittevernoverlege Frode Hagen har ansvaret for utrullingen i Oslo og forsvarer massetestingen.

– Det er fremdeles et ønske om å redusere smitte så mye som mulig, og fortsatt holde seg hjemme ved sykdom og god håndhygiene. Oslo kommune ønsker å ha en tryggest mulig hverdag for elevene i kommunen.

– Erfaringen er at jevnlig massetesting bidrar til å bryte smittekjeder, og gir oss en god oversikt over om det faktisk er riktig tiltaksnivå vi legger oss på, skriver Hagen i en e-post til Nettavisen.

Utfasingen av testingen er planlagt lagt opp i sammenheng med vaksinasjon av barn over 12 år. Testing av små skolebarn ned i 5-årsalderen skal skje hver tirsdag og fredag fremover.

