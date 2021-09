annonse

Hvorfor har det alltid vært bråk rundt HRS, men aldri et pip om alle de andre?

Vi har en tett underskog av statsstøttede organisasjoner som hyller innvandring og kaller nordmenn for rasister. Men det har vært kun én som belyser problemer. Hva er da mer naturlig enn å vingeklippe Human Rights Services (HRS)? Kritikk er forstyrrende for våre folkevalgte, mens klakører er musikk i deres ører. Men hva kan man forvente av voksne mennesker som fremdeles er bosatt hjemme hos mamma?

Det skal ikke stå på penger til smiskere

Antirasistisk senter får ikke mindre enn 6 millioner kroner i året for å lage påstander om rasisme. Minotenk mottar 4 millioner kroner og har laget en Håndbok om rasisme. Her er det ingen diskusjon. HRS, derimot, har fått 1,8 millioner i året og det har skapt et opprivende ordskifte blant bedrevitere i gammelmedia og skinnhellige politikere. De forsøker etter beste evne å overgå hverandre i antall fordømmelser.

Eurabia-teorien

Konspirasjonsteorien om Eurabia går ut på at politikere samarbeider med muslimer for å islamisere Europa. Det høres helt vilt ut, ikke sant? Og la det være klart. Noe hemmelig konspirativt netteverk finnes neppe. Men kanskje islamiseringen er mindre skjult enn Eurabia-konspirasjonen vektlegger.

Hvorfor gir våre politikere økonomisk støtte til dem som er for innvandring og tar pengene fra dem som er imot? Er det noe de vil holde skjult for folk? Er det realiteten de helst ikke vil snakke om? Har de en agenda? Er det helt unaturlig at noen etter hvert begynner å tro på konspirasjonsteorien? Hvorfor skal ikke folk få vite om de negative sidene ved innvandring?

Gammelmedia har blitt en moderne Pravda og man må lese mellom linjene. Se etter emneord som BMW, Tøyen, fetter, boblejakke med hette, norsk statsborger, machete, guttegjeng i 20-årene og så videre.

Våre folkevalgte er som kjent ivrige etter å bruke våre penger til å kjøpe seg popularitet. Men så har de rotet seg bort i illusjonen om multikultur og har ikke ryggrad til å innrømme at de har tatt feil. Derfor øser de heller ut rikelig med millioner til organisasjoner som hyller illusjonen og brøler mot kritikk. Men i det lange løp hjelper det ikke, illusjonen har vist seg å være et mareritt. Det har blitt en økonomisk hengemyr og en sosial avgrunn. Ikke-vestlig innvandring koster et sted mellom 200 og 250 milliarder kroner hvert år. Tilsvarende hva vi tar ut i utbytte fra Oljefondet. De som bor i innvandrertette områder blir ikke hørt, de gir opp og flytter. Inn kommer det flere og ghettoer etableres, de blir selvstyrte med egne lover.

På Karl Johan rett ved Stortinget er det skrevet på fortauet:

– Den sterkeste er den som står aller mest alene. Dr. Stockmann, «En folkefiende» av Henrik Ibsen.

På skolen lærte vi om Kong Sverre, han talte Roma midt imot. Men det var i gamle dager, i dag har vi karrierepolitikere som snur kappen etter vinden. De har ikke mot til å stå opp for HRS. Da kan de risikere å miste «pendlerleiligheten», den som er gratis fordi de bor hjemme hos mamma.

