annonse

annonse

Situasjonen ved grensen mellom Afghanistan og Tadsjikistan eskalerer stadig, og muligheten for en væpnet konflikt øker for hver dag som går.

South Front rapporterer at forholdet mellom de to nabolandene har gått fra vondt til verre etter at Taliban kom til makten i Afghanistan. Begge sider sender flere og flere tropper til grensen, og det virker som at det bare er et spørsmål om tid før fiendtligheter bryter ut.

Mye skyldes retorikken fra Tadsjikistan, hvor president Emomalii Rahmon eksplisitt har uttrykt støtte til den afghanske opprørsgruppen National Resistance Front, samt den legendariske avdøde lederen til den gamle Nordalliansen, Ahmad Shah Massoud, Talibans gamle erkefiende.

annonse

Rahmon har også kommet med flere negative offentlige uttalelser om Taliban-bevegelsen.

I tillegg opererer ledelsen til de afghansk-tadsjikiske opprørsgruppene ut av hovedstaden til Tadsjikistan, Dushanbe.

Parade

annonse

27. september organiserte president Rahmon en militær- og politiparade i Darvaz, akkurat på grensen til Afghanistan.

Den ble etter sigende utført for å løfte moralen til tadsjikiske grensetropper, de regulære styrkene samt politimyndighetene, som alle tok del i marsjen.

Totalt deltok 2000 soldater med forskjellig militært utstyr i paraden.

Infiltrasjon

Det er også bekymringer fra Tadsjikistans side om at Taliban planlegger å infiltrere landet. En anonym tjenestemann ved Tadsjikistans grensetjeneste, bekreftet at tadsjikiske myndigheter gjennomgår informasjon fra forskjellige kilder om at militante fra Nord -Afghanistan forbereder infiltrasjoner inn i Tadsjikistan.

Det finnes noen islamistiske terroristgrupper med nære bånd til Taliban som opererer inne i Tadsjikistan.

Tadsjikistan er en nær alliert av Russland og begge er en del av forsvarsalliansen Den kollektive sikkerhetspakten (CSTO).

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse