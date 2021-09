annonse

SV går ut av sonderingene om en rødgrønn trepartiregjering sammen med Ap og Sp, bekrefter SV-leder Audun Lysbakken, ifølge NTB.

– Vi er svært skuffet over at det ikke er grunnlag for en rødgrønn regjering i denne omgang. Siden valget har vi jobbet hardt for en regjering som reduserer forskjellene og tar kraftfulle grep mot klima- og naturkrisa, sier Audun Lysbakken.

Lysbakken viser til at det hele tiden har vært klart at den helhetlige politikken for rettferdig fordeling og helheten på klima og natur ville avgjøre om SV går i regjering.

– Det er fordi vi ser at helheten på disse områdene ville blitt for svak at vi nå går i opposisjon og kjemper for disse sakene i Stortinget, sier han.