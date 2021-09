annonse

annonse

Den tyskspråklige utgaven av den statsfinansierte russiske kanalen RT er blitt blokkert og fjernet av YouTube.

Årsaken skal være at RT hra brutt retningslinjene til YouTube om feilinformasjon om koronapandemien, skriver NTB.

RT, som står for Russia Today, har gjentatte ganger blitt kritisert av vesten for å være et propagandaverktøy for Kreml, og blir blant annet anklaget for å spre konspirasjonsteorier og feilinformasjon på vegne av russiske myndigheter.

annonse

RT ønsker kringkastingslisens i Tyskland, men motstanden mot dette er stor, og Den tyske journalistforeningen (DJV) oppfordrer medietilsynene i landets 16 delstater til ikke å innvilge lisens til RT Deutsch.

Det russiske utenriksdepartementet kaller blokkeringen et «uhørt informasjonsangrep begått med det åpenbare samtykket til – om ikke på oppfordring fra – den tyske siden».

Departementet mener at de med dette blir tvunget til mottiltak mot tyske journalister i Russland, men kommer ikke med ytterligere detaljer.

annonse

Det heter videre at slike tiltak ikke bare er passende, men også nødvendige.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474