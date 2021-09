annonse

Hun har vært en medieyndling siden hun som 15-åring i 2018 ble «oppdaget» og gjort til et ikon for klimaaktivister verden over. Nå begynner muligens tiltrekningen å falme litt. I en artikkel i Aftenposten fremkommer kritikk mot Thunberg.

Det er i en tale hun holdt tirsdag på et såkalt klimatoppmøte for ungdom i Milano at Thunberg kommer med kritikk mot politiske ledere for manglende handling. De bare snakker «bla, bla, bla» gjentar Thunberg (nå 18 år) mange ganger til over 400 ungdommer i Italia på konferansen Youth4Climate.

BBC har døpt talen bla, bla, bla talen, skriver Aftenposten som deretter har hentet inn en forsker til å gi sin analyse.

Kristian Bjørkdahl er postdoktor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo. Det er fra ham kritikken mot Thunberg fremkommer.

– Hele tiden appellerer hun til en motsetning mellom «vi» og «dem», sier Bjørkdahl.

– Hun skaper en uidentifiserbar motpart. Denne gang er det «våre såkalte ledere». Men mener hun at alle fra ytre høyre til ytre venstre er de samme? Og at de er like ille? spør Bjørkdahl.

Han bruker det Aftenposten omtaler som «et dagsferskt eksempel fra Norge», der partiet SV har trukket seg fra regjeringsforhandlingene – blant annet på grunn av klimapolitikk.

– Thunberg hevder politikere ikke bryr seg. Men senest i dag brydde SV seg så mye at de velger å stå utenfor regjering, sier Bjørkdahl, og konkluderer: – Jeg ser ikke noe positivt med Thunbergs tale. Jeg tror denne typen retorikk mest av alt bidrar til å tildekke det som virkelig er vanskelig å finne ut, nemlig hvordan man skal etablere bærekraft som en politisk kraft.

