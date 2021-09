annonse

annonse

Det blir forfriskende med en Ap-Sp regjering. De kunstige blokkene kan ta seg en pause.

Mange som kjenner Senterpartiet fra innsiden, og vet litt om deres velgere, har hatt problemer med å se at de hører hjemme på venstresiden i en blokk sammen med SV (og endog med Rødt og MDG som mulige støttepartier). På et Sp-møte jeg var invitert til å holde foredrag for i Oslo for en del år siden, ble det sagt at deres kartlegging viste at det var Frp-velgere som Sp-velgerne sto nærmest langs et bredt spekter av politiske spørsmål. Det er knapt overraskende.

Det er ulike meninger internt i Sp, men tyngdepunktet i antall virker ikke å være på den venstreorienterte fløyen som gjerne knyttes til de mest prominente kvinnene i partiet. «Gubbene» er nokså konservative og nasjonalt fokusert, og med tro på landbruk og industri snarere enn utopi og forserte grønne skifter. Men i troen på statlige subsidier og en form for «kommandoøkonomi», har Sp mye til felles med Ap/LO.

annonse

Når de nå er «kvitt» SV, åpner det seg et fleksibel spillerom for Sp, noe forhåpentligvis Jonas Gahr Støre og Ap også ser fordelen av. På de viktige politikkfeltene knyttet til olje, industri, samferdsel og innvandringspolitikk er det mer til felles mellom de fire største partiene AP-Sp og H-FrP enn det er med noen av småpartiene. Hadde det ikke vært for rent partipolitiske hensyn rundt fremtidig oppslutning i valg og det å fremstå som motstandere, kunne like godt Ap og H sittet i samme regjering, eller H-Sp og Frp.

Det vil trolig være internt i Ap at de største utfordringene vil ligge fremover. Der er det sterke krefter som helst identifiserer seg med SV, Rødt og MDG. Jonas Gahr Støre har blitt fremstilt som en dårlig forhandler som lot Sp få viljen sin, men kanskje han selv tror dette er et riktig politisk valg for Norge og at han er villig til å ta den kampen internt i Ap. Inntil videre burde vi la Støre komme tvilen til gode. Kanskje han strengt tatt mener det er bra at SV ikke kommer i en flertallsregjering som binder hele regjeringen til venstre.

For SV er det trolig det faktum at de har Rødt og MDG som konkurrenter som ville profitert ved neste valg på at SV hadde svelget uendelig mange kameler som var utslagsgivende for at Lysbakken sa takk for seg. Rent oppslutningsmessig for SV var det trolig klokt. Men politisk ville trolig SV fått mer gjennomslag i en flertallsregjering. Som en følge av SVs valg vil den radikale venstresiden få mindre innflytelse over Norge de neste fire år.

annonse

Folk på venstresiden selv hevder nå at folkets demokratiske valg ikke ble tatt til følge. «Et svik mot folket», skriver Dagsavisen i en lederartikkel. De mener velgerne ga uttrykk for at de ville ha en regjering med Ap-Sp og SV. Men det er å tolke valgresultatet med fargede briller på. Senterpartiets velgere er i liten grad identitetspolitikere, klimafanatikere eller sosialister. Og uten Sp er det intet flertall for Ap og partiene til venstre, selv om Dagsavisen nå påstår at Støre burde valgt seg en Ap-SV-regjering og heller risikert å bli felt.

Norsk politikk har vært kunstig skilt i to «blokker» siden Sp gikk sammen med Ap og SV i en rødgrønn regjering i 2005. Både den og dets såkalt borgerlige motsats fra 2013-2021 har hatt åpenbare selvmotsigelser innebygd. Norsk politikk har som konsekvens vært en konkurranse i å late som, og hvor velgerne har følt seg holdt for narr.

Det er å håpe at alle partier nå kan legge taktikken litt til side og se på hva de faktisk kan komme til enighet om. I det første budsjettet kommer nok Ap og Sp til å gå til SV og bli enige med dem, men i årene fremover er det å håpe at de ser seg rundt og finner sammen med dem de faktisk tror er de minst ufornuftige på Stortinget.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474