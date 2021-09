annonse

En 47 år gammel mann, som i retten hevdet han ikke husker store deler av hendelsesforløpet, ble likevel dømt til tolv års fengsel for å ha drept sin egen mor i en leilighet i Oslo i september i fjor.

Mannen påførte moren alvorlige knusningsskader da han utøvde grov vold mot henne, ifølge gjerningsbeskrivelsen i tiltalen. Kvinnen i 60-årene døde av pustesvikt etter å ha blitt kvalt, fremgår det av tiltalebeslutningen.

Aktor la ned påstand om fengselsstraff på 13 år, men selv om Oslo tingrett

skriver at det er flere straffeskjerpende omstendigheter, ble straffen satt til fengsel i tolv år.

Mannen erkjente at han hadde utført vold mot moren og knyttet seg selv til handlingen, men nektet straffskyld fordi det var store deler av hendelsesforløpet han ikke husker.

Både mannen og moren var svært beruset da de havnet i slagsmål i en leilighet etter en tur på byen i september i fjor. Mannen skal selv ha oppsøkt helsevesenet dagen derpå for å få behandlet egne skader, og i den forbindelse fortalte han også at han var bekymret for hvilken tilstand moren var i.

Moren ble senere funnet død i leiligheten med tydelige tegn på å ha blitt utsatt for vold. I retten forklarte mannen at han hadde hatt store psykiatri- og rusproblemer. Det ble derfor foretatt en fullstendig rettspsykiatrisk observasjon av ham for å vurdere hans tilregnelighet, men den konkluderte med at han ikke kunne erklæres utilregnelig.

I sin prosedyre påpekte aktor det som straffeskjerpende at mannen ikke synes å ha tatt inn over seg hvilken belastning drapet har hatt for avdødes familie, men retten så litt annerledes på saken og dommerne skriver blant annet i dommen at det etter rettens syn er sannsynlig at dette skyldes tiltaltes psykiske problemer slik disse er beskrevet av de sakkyndige og at de dermed ikke var enige i at dette kunne tillegges skjerpende betydning.

Mannens forsvarer, advokat Marijana Lozic, opplyser at hun skal diskutere dommen med sin klient i morgen.

