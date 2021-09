annonse

Finnes det et smutthull i lovverket som gjør at politikere kan slippe å skatte av pendlerboligen? Noen advokater har hevdet at Skatteetaten mangler lovhjemmel for å kreve skatt fra politikere som ikke har kostnader til bolig hjemme, men nå setter Skattelovavdelingen i Finansdepartementet skapet på plass.

Skatteetaten har slått fast at politikerne som bor gratis hjemme, må betale skatt, men siden flere kjente advokater har gått ut og sådd tvil om hvorvidt det finnes lovhjemmel for å straffe politikerne som påstår de har misforstått reglene, eller som hevder de i det minste har vært i god tro, når de har unnlatt å føre opp fordelen de har hatt av gratis bolig, har noen politikerne likevel levd i håpet om å kunne slippe å måtte etterbetale skyldig skatt.

Men i dag forsvant nok det håpet. Iallfall har Skattelovavdelingen i Finansdepartementet, som har det øverste ansvaret for å utvikle og forvalte regler om skatt i Norge, i dag slått fast at skatteetaten, som er underlagt Finansdepartementet, må rette seg etter deres tolkning av reglene. Og den tolkningen er i tråd med hva Skatteetaten tidligere har uttalt om saken; at politikere som bor hjemme, må betale skatt av pendlerboligen Stortinget dekker for dem.

Og ikke nok med det. Saken har visst vært klar i snart 100 år allerede. For som ekspedisjonssjef Omar Dajani så tørt omtaler skattespørsmålet.

– Vilkåret om merkostnader har stått i loven siden 1927.

