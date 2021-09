annonse

To nye personer er pågrepet av politiet som følge av at en mann ble skutt natt til i dag. De siste to, en mann og en kvinne i 50-årene, ble pågrepet i kveld og siktet for grov kroppsskade, melder Trøndelag politidistrikt i en pressemelding.

De skriver videre at de jobber med å kartlegge hendelsesforløpet. De to siste som ble pågrepet vil bli avhørt i morgen formiddag.

De to andre pågrepne, en mann i 40-årene og en kvinne i 30-årene, er siktet for medvirkning til grov kroppsskade, men er nå løslatt. Siktelsen mot dem er imidlertid ikke frafalt. Kvinnen har forklart seg til politiet, mens mannen hittil har nektet, ifølge politiadvokaten.

– Vi har avhørt den fornærmede, som ligger på St. Olavs hospital i Trondheim. Han har utpekt de to personene han mener er gjerningspersonene, fortalte politiadvokat Bente Bøklepp til NTB i ettermiddag.

Politiet begynner å danne seg et bilde av hva som skjedde da mannen i 40-årene ble skutt, men vil ikke gå ut med detaljer foreløpig. Hvor skuddet traff ham, vil politiet ikke si noe om, men forteller at han ikke er livstruende skadet.

– Alle de involverte i saken er kjent for politiet fra før. De tilhører et kriminelt miljø i Trondheim, og de kjenner hverandre, sier politiadvokat Bente Bøklepp til NTB.

Politiadvokaten bekrefter at politiet ikke leter etter flere personer i saken.

– Ut fra de opplysningene vi har, mener vi at vi har kontroll på alle de involverte i hendelsen, sier hun.

Politiet ber om tips

Politiet vil ikke si hvor den fornærmede ble funnet, men forteller at fornærmede ikke er livstruende skadd.

Ifølge Adresseavisen gjorde politiet undersøkelser i en bygård i morges. Også krimteknikere var på plass, mens en drone ble tatt i bruk i området.

Operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt fortalte ifølge Adresseavisen tidligere i dag, at det er en relasjon mellom den fornærmede og gjerningsperson.

i går ettermiddag gjennomførte politiet en væpnet aksjon i et bygg på Lademoen i Trondheim og en mann ble påsatt håndjern og ført vekk av politiet. Bøklepp opplyser til Adresseavisen at vedkommende har status som vitne i saken.

Det er ikke kjent hva slags type våpen som ble brukt og Bøklepp vil ikke kommentere om politiet har kontroll på våpenet.

– Det er en del av den taktiske etterforskningen. Vi må finne ut av hvilket våpen som ble brukt, og jeg kan ikke si noe ytterligere om det, sier hun.

Personer som har sett eller hørt noe mellom klokken 2 og 3 i området Anders Buens gate til Anton Kalvaas gate på Lademoen, bes melde fra til politiet om de har sett noe uvanlig.

