annonse

annonse

Guvernøren i Florida, republikaneren Ron DeSantis, beordret tirsdag statlige etater til å ikke å yte bistand til president Joe Bidens administrasjon i transport av ulovlige migranter.

Ifølge Daily Caller, gjør loven – kjent som Executive Order 21-223 – det ulovlig for Floridas utøvende etater å «gi støtte eller ressurser til, eller på noen måte bistå, det amerikanske departementet for hjemmevern eller andre føderale avdelinger eller byråer» i deres forsøk på å flytte migranter som er pågrepet på USAs sørgrense over hele landet.

By signing the Biden Border Crisis Executive Order, I am working to hold this administration and the federal government accountable for refusing to enforce the immigration laws of this country. pic.twitter.com/J338gm595Y — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) September 28, 2021

annonse

– Denne ordren gjør det klart at Florida-ressurser ikke vil bli brukt til å støtte den mislykkede «åpne grenser-agendaen» som ble vedtatt av denne administrasjonen, sa DeSantis i en pressemelding, hvor han også bemerket at nesten 250.000 ulovlige migranter har blitt løslatt i USA på mindre enn ett år under Bidens presidentskap.

I tillegg kunngjorde guvernøren et søksmål mot Biden-administrasjonen om politikken kjent som «catch and release».

Han utnevnte også den tidligere statsadvokaten for det nordlige distriktet i Florida, Larry Keefe, til statens offentlige sikkerhetstsar mandag. Keefe er ansvarlig for å beskytte skattebetalere i Florida mot en «hensynsløs innvandringspolitikk,» ifølge pressemeldingen.

annonse

Den republikanske Texas-guvernøren Greg Abbott ga en lignende ordre i slutten av juli, som forbød statens etater å tilby transport til migranter.

Biden-administrasjonen saksøkte imidlertid Texas over Abbotts ordre, og en føderal dommer beordret en midlertidig stopp av guvernørens forbud i begynnelsen av august.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474