Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, mener vi ikke må røre elavgiften.

Gulowsen sier at forslaget fra Energi Norge om å kutte elavgiften vil svekke insentivene for energisparing. Han vil heller gi folket strømsparehjelp. Da sparer vi også naturen for mer ødeleggelse fra kraftutbygginger, mener han.

– Norge har den laveste elavgiften i Norden. Å redusere den for at folk skal kunne betale strømregningen, blir som å pisse i buksa for å holde seg varm. Elavgiften er med å stimulere til lavere strømforbruk. Klarer vi ikke å redusere forbruket, vil vi kunne få mangel på strøm og enda høyere strømpriser, skriver han i NRK Ytring.

Han tror at de rike vil tjene på lavere avgifter.

– Redusert elavgift som sosialt utjevningstiltak er også et svært lite treffsikkert virkemiddel. Da vil alle få redusert avgift, også de med god økonomi og høyt forbruk. Staten får inn ca. 11 milliarder i elavgift som bør brukes på konkrete tiltak som hjelper dem som sliter økonomisk.

Han skrier videre at folk må få hjelp til å redusere energiforbruket, og at energisparing er et kinderegg av en miljøsak. Da kan vi frigjøre store mengder energi, redusere klimagassutslippene og spare naturen for kraftutbygginger, samtidig som folk får lavere strømregning, mener han.

