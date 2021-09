annonse

På tre dager tjener vi mer på gass enn eksport av kraft i ett år.

Energisituasjon i Europa har ført til høye priser på strøm, gass og olje. Det er eksport av fossil energi som er vinneren, selv om verdien og størrelsen på krafteksport til Europa ligger historisk høyt, skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge SSB endte Norges gasseksport i august på 38 milliarder kroner. Det er nye rekord. Det er også høyere enn rekorden for oljeeksport, som ble satt i august 2008. I september fortsatte prisen på gass å stige. Den ligger nå på syv kroner per kubikkmeter.

– Gassprisene vi nå ser, er rundt firedoblet av normalen, sier råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB Commodities.

I snitt har Norge eksportert rundt 290 millioner kubikkmeter hver dag i september. Det er rundt to milliarder kroner hver eneste dag. Gasseksporten har steget over 50 prosent fra august, og det vil beløpe seg på inntekter rundt 60 milliarder kroner i september. Eller mer enn verdien av all fastlandseksport, inkludert fisk, som var på omtrent 45 milliarder kroner i august.

– Forskjellen er enorm. Vi anslår at inntektene fra olje og gass normalt er på 192 millioner dollar per dag, rundt 600 milliarder kroner per år. Det er mer enn 100-gangeren kraftinntekter i et normalår. Nå har vi i tillegg ekstreme gasspriser, sier Bjarne Schieldrop.

Forskjellen mellom gass og kraft er at Norge eksporterer nesten all gassen som utvinnes. Schieldrop sier det er tre ting som teller i energiverdenen: pris, miljø og forsyningssikkerhet.

– Vi står og vakler litt. Det har riktignok vært mindre vind og nedbør enn normalt i Europa, men dette er først og fremst en krise på fossil-siden, fordi man ikke har sørget for reservelagre av gass når det kniper. Politikerne har ikke vært sitt ansvar bevisst, sier han.

