Nettavisens politiske redaktør Erik Stephansen får sterk kritikk fra egne lesere etter en kommentar der han stiller seg bak avpubliseringen av et debattinnlegg skrevet av Stig R. Wigestrand.

Tirsdag ettermiddag publiserte Nettavisen innlegget «Vi ble fortalt at vaksinen var sikker, men dette er ikke så enkelt for en som er nysgjerrig av natur». Forfatter bak meningsinnlegget var Stig Wigestrand, som er førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Men tidlig onsdag morgen var innlegget avpublisert.

Nettavisens politiske pommentator Erik Stephansen publiserte deretter en kommentar der han gikk til angrep på det han kaller «vaksinemotstandere» og konspirasjonsteoretikere. Han skrev at Nettavisen fjernet Wigenstrands meningsinnlegg «på grunn av usikkerhet med kildematerialet».

– En sentral påstand i en kildehenvisning er at eksperter fra FDA (US Food and Drugs Administration) skal ha «avslørt» at Covid 19-vaksiner «dreper minst to mennesker for hvert liv de redder». Dette er ikke riktig. Det var en debattdeltaker i et møte med FDA som hadde hevdet dette», skrev Stephansen.

Wigestrand erkjenner at det han skrev i innlegget som først ble publisert kunne vært tydeligere på hvilken rolle deltakerne på FDA-møtet hadde og hvem som sa hva og i hvilken kontekst det kom frem. Dette beklager han.

– Men FDA-panelets andre deltaker sier samtidig at «vi kan ikke tilbakevise disse aktivistenes påstander», hevder Wigestrand overfor Resett og legger til:

– Det burde Stephansen interessere seg for, synes jeg. Kan påstanden motbevises? Ikke hvem som har sagt det.

Mobbing

Erik Stephansen skrev videre i sin kommentar at vaksinemotstandere kan «ta seg en bolle».

Han la også til at Nettavisen «ikke står i ledtog med andre mørke krefter som visstnok skal stå bak og styre verden», eller at Gunnar Stavrum og han selv «ikke er i slekt med Goebbels».

På Facebook-siden til Nettavisen er det mange som reagerer på uttalelsene fra Stephansen og stempler kommentaren som useriøs. Mange skriver at vaksinemotstand ikke er det samme som å være skeptisk til coronavaksinen.

– Er vel rimelig drøyt å dra alle som takker nei til vaksine under den kammen som skisseres i artikkelen. Er jo faktisk like stigmatiserende som konspirasjonsteoriene dere peker på. Greit å ta avstand og markere hvor avisen står, men ikke fei flere hundre tusen medborgere under bussen i farten. NB: jeg er vaksinert og faktisk ikke i gruppen Nettavisen så skamløst mobber, skrives det.

Andre kaller Stephansen en idiot.

– Så vaksinen er frivillig men de som ikke vil ta den får beskjed om å “ta seg en bolle”? Hva slags hersketeknikk er det denne idioten prøver seg på?, spør en person.

– Svakt at journalister ikke klarer å skille mellom kritikk og konspirasjonsteorier. Stigmatisering og latterliggjøring er heller ikke særlig profesjonelt, skrives det.

– «Vaksinemotstandere»? Hva med at Erik Stephansen og Nettavisen lærte seg å nyansere litt? Man er ikke «vaksinemotstander» fordi man ikke vil ta én vaksine. Vi er mange som har masse vaksiner i kroppen men som bare ikke vil ta denne. Årsakene til det er mange, står det i kommentarfeltet.

Begrenser ytringsfriheten

Men mange har ikke fått sjansen til å kommentere innlegget som er publisert på Facebook. Under delingen av saken står det følgende:

«Nettavisen har begrenset hvem som kan kommentere dette innlegget».

Wigestrand sier til Resett at det er spesielt rart at det ikke er mer debatt omkring vaksineringen av barn helt ned i 12-års alderen gitt det man så langt vet, og ikke vet, om bivirkningene på lang sikt.

– Det virker ikke som man ønsker noen debatt. Og at Nettavisen fjerner innlegget uten videre lover ikke godt for ytringsfrihetens tilstand i dette landet, sier Stig Wigestrand.

Men det er ikke bare bare å få slettet et innlegg som først har vært publisert på nett. Søker man på tittelen på debattinnlegget i Google får man nemlig fremdeles lest det via søkeresultatet via link på WaybackMachine her.

