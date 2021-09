annonse

Mener kravet er uakseptabelt.

– Vi har i dag fått vite at skiforbundet ikke aksepterte det, sier sportssjef Clas Brede Bråthens advokat Marit Håvemoen til NTB.

Styret i skiforbundet satt mandag ettermiddag og kveld i lange samtaler som hoppkomiteen hadde utarbeidet, og som Bråthen hadde godtatt.

– Skistyret og en samlet hoppkomité diskuterte denne skissen i et langt styremøte mandag kveld, og langt på vei og i det vesentligste aksepterte man rammene for denne løsningen, men med ett unntak: Det er at Clas Brede krever å få bestemme hvem som skal være hans leder, sier skiforbundets advokat Nina G. Sandnes og legger til:

– Han fremmer altså et krav som jeg vil anta at enhver leder i norsk næringsliv ville ha avslått. Ingen ansatte kan bestemme hvem som skal bli ens leder, det ligger åpenbart under arbeidsgivers beslutningsmyndighet. Og det aksepterte selvsagt ikke skistyret.

Bråthen-advokat Marit Håvemoen hevder at forslaget som ble diskutert ikke kom fra sportssjefen, men fra hoppkomiteen.

– Bråthen ble informert om forslaget fra hoppkomiteen og aksepterte det forslaget som ble presentert for ham. Hvordan hoppkomiteen har presentert forslaget for skistyret, kjenner ikke Bråthen til, sier hun til NTB.

