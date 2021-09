annonse

Arbeiderpartiet og Senterpartiet satser på å avslutte regjeringsforhandlingene innen 12. oktober. En ny regjering kan da tiltre fredag 15. oktober, melder NTB.

Målet for regjeringsforhandlingene på Hurdalsjøen Hotell er nå å bli enige om en regjeringsplattform innen statsbudsjettet legges frem for Stortinget 12. oktober. Vurderingen er at overtagelsen kan skje fredag 15. oktober, sier en sentralt plassert partikilde til NTB.

Det er ventet at statsminister Erna Solberg formelt vil meddele sin avskjed til Stortinget og Kongen etter at budsjettet er lagt fram tirsdag 12. oktober. Solberg-regjeringen vil så fortsette som forretningsministerium inntil en ny regjering er klar.

Neste oppgave blir å skrive om budsjettforslaget i den nye Støre-regjeringens ånd og deretter sikre støtte til budsjettet i Stortinget. Sps og Aps plan er å snakke med SV om dette først.

De to partiene vil i praksis ha rundt ti dager på seg til å bli ferdige med dette. For at Stortinget skal rekke å behandle budsjettet før jul, må endringsforslagene nemlig være de folkevalgte i hende innen 10. november, ifølge Stortingets administrasjon.

