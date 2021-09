annonse

Vi slipper å se moralistene fra SV som statsråder.

De blir kalt partnere på stortinget av Støre, men det gjenstår å se hvor sterkt det partnerskapet egentlig er. De har jo tross alt slått opp før bryllupet.

Styrkeforholdet mellom Ap, Sp og SV, der Sp er dobbelt så stort som SV, samtidig bare halvparten av Ap, var utgangspunktet, selv om det satt like mange ved bordet og sonderte tåkelandskapet. SV kunne aldri vinne stort ved å gå inn i regjering. Nå kan de snu seg mot venstre, der en annen kamp ulmer. Hvem er radikalest i landet her?

Det er ikke mange år siden SV var det eneste radikale partiet i Norge av noe størrelse. Nå er de bare så vidt større enn Rødt og MDG. De hadde blitt hakket i stykker av opposisjonskameratene. For Rødt hadde SV aldri kunnet vært rause nok med skatter og gratispakker, for MDG hadde SV aldri kunnet vært strenge nok med å skatteøkninger og «miljøpåbud». En sauehund Storbonden Vedum hadde klappet ved Fyrst Støres bord hadde lille Audi blitt.

Ikke en veldig sosialistisk regjering

Norge vil få en sosialdemokratisk/sentrum-regjering. De tre ytterliggående partiene til venstre kan bli helt marginalisert om Ap og Sp er kloke. For hvorfor skulle Ap/Sp strekke seg mot Rødt og MDG når de har klapset SV på snuten? Det finnes andre partier i Norge. Det er fritt frem for dem nå, for å få gjennomslag for egen politikk om man ikke er så skruppelløs prinsippfast som det MDG er. Den kampen om «virkeligheten» kan de tre marginaliserte ta seg imellom.

For det er ikke sant at Norge er supersosialistisk nå. Det bare ser slik ut fordi Sp vipper mot Ap i stedet for Høyre. Og i Ap er det mange som burde ha skiftet parti til Høyre. Fyrsten selv, for eksempel. (Ikke sikkert St. Clinton vil besøke fortet hans da.) Så det er et slags skinnstorting vi ser. 100 gode sosialister mot 68 borgerlige representanter. De venstrevridde mediene jubler høyt, men i praksis er det fremdeles ganske balansert mellom høyre og venstre. Og nå som regjeringen ikke må samarbeide utelukkende mot venstre kan det gagne flere av velgerne at regjeringen må søke demokrati i flere retninger.

Ganske god balanse mellom høyre og venstre

Deler man Sp i to er styrkeforholdet 86/82 mellom blokkene. SV og Rødt teller like mange som FrP. Ap har vist at de kan samarbeide med FrP i enkeltsaker før. Hvis alt de marginaliserte partiene kan si til det er at det er galt og urettferdig, vil de neppe vinne mye tillitt. Og fremdeles murrer det mellom MDG og Rødt etter fellingen av Lan. Nå er hun på stortinget. Det er all grunn til å tro at hun kommer til å bruke smilet sitt på mest provoserende og sjokkerende vis. Men vil Ap/Sp falle for det?

Det er å håpe på at en Ap/Sp-regjering kan gi et mer demokratisk handlingsrom på stortinget. At folkets vilje i større grad blir hørt. De i Sp som er vendt mot Høyre vil se etter andre å samarbeide med enn de tre marginaliserte partiene. Og kjenner jeg sosialistkommunistene rett, grønne som røde vil de skrike opp, føle seg forbigått og forulempet. Hvordan kunne Ap gjør dette mot dem?

De voksne har snakket

AUF vil nok gjøre sitt for å strekke Ap mot venstre, men uansett hvordan man vender på det så er det en voksen avgjørelse av Ap/Sp å ikke la SVs barnslige krav få nok spillerom til at de vil inn i regjering. Da hadde mindre barn til venstre for dem stilt dem til veggs og mobbet dem. Vil dere kjøre limousin så mye at dere logrer for Vedum? Hæ?

Les også: SU-leder: SV vil være klima-tøffing på Stortinget



En mindretallsregjering kan alltid bli felt. Det vil bli høytid for politiske kommentatorer i fire år fremover. Og Dagbladet og deres like kan velte seg i overskrifter basert på noe Lan eller de andre semikommunistene har «krevd». Men de er marginalisert nå. Selv om de teller 24 representanter SV, MDG og Rødt. Det kan bli moro fremover.

