annonse

annonse

SV brøt sonderingene og Kaski mener at premissene var altfor dårlige.

– Vi har ikke vært for prinsipielle eller «sære». For vår del kunne vi gått rett i regjeringsforhandlinger, denne sonderingen kom i stand på grunn av Senterpartiet. Vi i SV vet godt at slike sonderinger handler om å gi og ta. Men her opplevde vi at kun SV skulle gi, uten at de andre ga noe. De premissene vi landa på da, var altfor dårlige til å gå videre med, sier Kari Elisabeth Kaski til Dagsavisen.

Bruddet kom da SV møtte en felles front i oljepolitikken, men det var ikke nok. SV møtte også motstand på utslippskutt, naturvernspørsmål og profitt i velferden.

annonse

Les også: Sp-grasrota avviser Frp – men er de på kollisjonskurs med egne velgere om klima og innvandring? (+)

– Jeg er absolutt bekymra for at Ap og Sp sammen ikke vil klare å gi den forandringen Norge kjenner. At de ikke vil føre en ambisiøs nok klimapolitikk, kanskje tvert om, og at de ikke vil drive en god omfordelingspolitikk. Derfor er SV klare for å bruke posisjonen vår i Stortinget nå. Deres vei til flertall der, går gjennom SV, sier Kaski.

Hun er trygg på at Jonas Gahr Støre fortsatt vil søke mot SV.

annonse

– Han har ikke så mange veier til flertall. Noe budsjettflertall med Høyre tviler jeg veldig sterkt på at Jonas Gahr Støre ønsker seg. Eller at Høyre ønsker, for den saks skyld. Støre vil heller ikke få det lettere med Venstre og KrF i saker der han trenger SV for flertall, som i miljøspørsmål, sier hun.

Kaski var nevnt som en mulig kandidat til statsråd, men hun sier at hun ikke vil sitte i en regjering som har en dårlig politikk.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474