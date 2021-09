annonse

Politiet går til væpnet aksjon i et bygg på Lademoen i Trondheim etter at en mann ble skutt og skadd. To er pågrepet, mens politiet nå leter etter to andre, melder NTB.

Politiet har sperret av veiene rundt hele kvartalet, og væpnet politi holder vakt flere steder.

– Vi vet at det er folk i bygget, men vi har ikke pågrepet noen i saken. Det er grunnen til at vi ønsker å gjennomsøke hele bygget, sier politiets innsatsleder Mattis Hamborg til Adresseavisen.

Politiet søker med personer, hunder og drone. De vet foreløpig ikke hvor våpenet er. I tillegg til mannen og kvinnen som allerede er pågrepet, leter politiet etter en annen mann og en kvinne, begge i 50-årene.

– Både fornærmede og gjerningspersoner er kjent for politiet fra før, sier operasjonsleder Ebbe Kimo i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Politiet karakteriserer hendelsen som alvorlig og bruker en drone i området.

