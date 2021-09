annonse

Meldingen kommer ett døgn etter at selskapet blokkerte og fjernet den tyskspråklige utgaven av den statsfinansierte russiske kanalen RT.

Kanalen ble utestengt for å ha brutt retningslinjene til YouTube om feilinformasjon om pandemien, skriver NTB.

– Vi har over lengre tid sett at uriktige påstander om koronavaksinene har gått over i generell feilinformasjon om vaksiner, og vi er nå på et punkt der det er viktigere enn noen gang før å utvide arbeidet vi startet med covid-19, til også å gjelde andre vaksiner, heter det i et blogginnlegg fra Youtube.

YouTubes nye regler går nå ut på å fjerne og blokkere feilinformasjon om alle vaksiner som har blitt offisielt godkjent av helsemyndigheter, slik som Verdens helseorganisasjon (WHO).

Blokkerte kontoen til Robert F. Kennedy Jr

– Det finnes ikke et tilfelle i historien der sensur og hemmelighold har fremmet enten demokrati eller folkehelsa, skriver han i en uttalelse til nyhetsbyrået AP.

Patolog Dr. Ryan Cole spør, etter at tusenvis av mennesker har dødd etter en COVID -vaksine, hvor er obduksjonene for å undersøke organskader forårsaket av piggproteinet?, skriver Kennedy Jr på Twitter.

Pathologist Dr. Ryan Cole asks, after thousands of people have died following a COVID vaccine, where are the autopsies to investigate organ damage caused by the spike protein?https://t.co/xcwBWOnc9y — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) September 28, 2021

