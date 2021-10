annonse

Vedum vil feire 1000-års jubileet for kristningen av Norge – ateistene protesterer.

Styremedlem i Ateistene, Lars Alm, mener derimot kristendommen har for mye grums på samvittigheten til at den fortjener en feiring.

– Kristendommen har sikkert bydd på flere positive ting i Norge, men det har ikke bare vært positivt. Vi må ikke skjønnmale denne religionen og glemme dens mange negative aspekter, skriver Alm i ABC Nyheter, og sier hva han tror:

– Jeg tror sannsynligheten er stor for at en nasjonal markering vil ha en skjev positiv fremstilling av kristendommen, og at dens mange problemer vil ignoreres og feies under teppet.

Han skriver at kristendommen kommer fra Midtøsten og at deres sortering av mennesker mellom himmel og helvete er ondsinnet.

– Den kristne koloniseringen av Norge var brutal og ble gjennomført med våpenmakt. De som nektet å la seg døpe risikerte å bli drept, torturert eller miste eiendommen sin. Kirken og presteskapet sugde til seg penger fra folk via tiende, avlatshandel og bønner for avdødes sjeler mot betaling, skriver han, og legger til:

– Kristendommen er en mytologi hvis påstander om verden vil feile i enhver faktasjekk. Den er uforenlig med vitenskap, rasjonalitet og kritisk tenkning. Argumentene som tar den i forsvar drukner i logiske brister. Bibelen inneholder oppdiktede menneskeskapte fabler.

Lars Alm mener at 1000 år er mer enn nok.

