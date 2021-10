annonse

Åtte unge personer er pågrepet etter ransbølgen av barn og unge i Oslo helgen 17. til 19. september. De fleste pågrepne er under 18 år, skriver NTB.

Oslo politidistrikt opplyser i en pressemelding at åtte unge personer torsdag ble pågrepet, mistenkt for ran, etter at minst ti barn og unge ble utsatt for ran i løpet av helgen 17.–19. september.

De fleste av de pågrepne er barn mellom 15 og 18 år.

Ranene skjedde på ulike steder i Oslo, blant annet på Korsvolltoppen, Ullevål Hageby, St. Hanshaugen og på Jernbanetorget.

De pågrepne har vært til inne til avhør, og seks av disse er nå løslatt. Politiet vil fremstille to av de pågrepne for fengsling fredag.

Politiet gjennomførte torsdag en større aksjon mot ulike adresser i Oslo og nabodistrikter. De gjorde en rekke funn som knyttes til ranene, heter det.

Resett kunne forrige helg rapportere at politiet mistenkte at angrepene var målrettet mot etnisk norske gutter.

Politiet trodde vinning var hovedmotivet, altså å få tilgang til dyre klær og andre eiendeler som mobiltelefoner.

Men Resett fikk samtidig opplyst at politiet internt også ba etaten være oppmerksom på at det som beskrives som «hat/sinne» mot «unge, etnisk norske gutter» kunne være motiv for ranene som skjedde.

– Ikke gjør motstand

Etter ranshelgen satte politiet inn ekstra tiltak. Til NRK opplyste politiet at de økte patruljeringen med både sivilt politi og uniformert politi langs T-banenettet og på steder der det var størst sannsynlighet for at nye forhold kunne skje.

Da ga politiet også et klart råd dersom man blir utsatt for ran: Gjør som ranerne ber om.

– Blir du truet til å gi fra deg jakken din, så gi fra deg den jakken, sier politiinspektør Swahn.

Deretter bør du varsle politiet så fort som mulig.

