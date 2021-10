annonse

Ikke noe folkekrav å stanse med oljeleting, mener Nettavisens sjefredaktør.

Det ligger an til at Arbeiderpartiet og Senterpartiet danner en regjering alene. For venstrefløyen er det om å gjøre å sikre at denne regjeringen henter støtte for sine saker fra nettopp venstrefløyen.

Rødts partileder Bjørnar Moxnes har advart flere ganger mot at misfornøyde venstresidevelgere kan gå til ham og resten av ytre venstre: – Hvis ikke regjeringen leverer, står vi klare til å ta imot hundretusener av skuffede velgere, sa han til NTB denne uken.

Venstrevridde Dagsavisen skriver også at at Støres viktigste oppgave er å kreve at Senterpartiet forplikter seg til at regjeringen skal søke mot SV.

– Dream on, skriver Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen, i respons på dette.

Strategisk feil

Klimaaktivister har ikke klart å overbevise nordmenn flest om at det er imperativt for verdens klima at Norge kutter eller avvikler oljeproduksjonen.

– De rene miljøpartiene fikk 8,5 prosent av stemmene og beviste at det ikke er noe folkekrav å stanse med oljeleting eller stenge oljeproduksjonen, skriver Stavrum.

– Det vil være et strategisk feilgrep å binde seg til venstresiden, når den nye regjeringen har gode muligheter for å skaffe seg flertall for sin primærpolitikk som ligger et godt stykke til høyre for SV og Rødt.

Splittelse i Ap

Nettavisens sjefredaktør advarer imidlertid mot en splittelse i Arbeiderpartiet.

– Det er mulig å se årets valg som en maktkamp mellom en tradisjonell, nasjonalistisk distriktspolitikk og en mer urban, utjevnende og grønn storbypolitikk. Denne revnen går tvers igjennom Arbeiderpartiet, og vi får nå en spennende situasjon hvor Arbeiderpartiets byrådsleder Raymond Johansen har flertall med støtte fra SV, MDG og Rødt i Oslo – mens partiet nasjonalt går inn i en annerledes allianse, skriver Stavrum.

– AUF har levert en kravliste for den nye regjeringen som minner om en blåkopi av SVs ønsker, og i storbyene Oslo og Bergen er det sterke krefter som ønsker et atskillig grønnere Arbeiderparti.

