Tesla gjør det godt i Norge. September måned viser en stor dominans. Men elbiler generelt er på frammarsj.

Tesla kunne rapportere kjempeleveranser av både Model Y og Model 3. Fasiten ble hele 3564 nye Model Y og 2218 Model 3. Dermed esten en av tre nye biler i Norge i september en Tesla. Det viser tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken, gjengitt av Tek.no.

Teslas tall og det faktum at nesten alle de 20 mest solgte bilene var elbiler gjorde at elbilandelen i september ble rekordhøy.

77,5 prosent av de 17.992 nye bilene i september var elbiler.

– Nå er det fullt fokus på elbiler over alt. Nye bilmerker og modeller, og særlig elbiler, er spekket med moderne teknologi og utstyr. Dette ønsker mange seg, og det bidrar trolig til solid økning i nybilsalget. At det kanskje innføres moms på kjøp av elbiler over et visst prisnivå, gir muligens også økt salg. Det er uansett tydelig at mange er villige til å prioritere kjøp av ny bil, og da særlig elbil, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Leasing sinker

Men ikke alle er fornøyd. Elbilforeningen mener leasingmarkedet sinker elbil-takten, skriver NTB.

For elbil er ikke like populært i leasing- og firmamarkedet, som utgjør nesten halve nybilsalget hittil i år. «Kun» 51 prosent av bilene i dette markedet i september var elbiler, og så langt i år er elbilandelen for leasing på «bare» 41 prosent.

– Biler med utslipp har svært gunstige skatteregler i leasing, og dette gjør elbilpolitikken mindre effektiv. Før man vurderer innfasing av en lav momssats på elbil, må de sikre at elbilen vinne konkurransen også i leasing, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Hun viser også til oppløftende tall fra Distrikts-Norge. Over 90 prosent av private bilkjøpere i Møre og Romsdal valgte elbil, og Sogn og Fjordane har en andel på 87 prosent, når man holder dem som leaser utenfor.

– Dette bekrefter trenden om at bygda også omfavner biler som går på strøm nå som de store gode bilene med lang rekkevidde er tilgjengelig på markedet, sier Bu.

