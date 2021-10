annonse

annonse

Det var en tid da sosialdemokrater innså at en stabil forsyning av rimelig energi var en forutsetning for å kunne utvikle og opprettholde et velferdssamfunn. Den tiden er over.

Med 25,7 prosent av stemmene er SPD utropt til valgvinner i Tyskland. Under valgkampen sa partiets kanslerkandidat Olaf Scholz at det grønne skiftet ikke bare skal fortsette, det skal forsterkes. Partiet De grønne er sannsynlig regjeringspartner. Det betyr mer ustabil vind- og solkraft, fortsatt utfasing av kull- og atomkraft, og en usikker framtid for gasskraft.

Mest akutt er nedleggelsen av landets seks gjenværende atomreaktorer, fordi det skal skje så raskt, og fordi det handler om store kraftmengder. Tre reaktorer skal nedlegges i år, de tre siste innen utgangen av neste år.

annonse

Samlet produserte de vel 64 TWh i fjor. Det utgjorde over 11 prosent av Tysklands kraftproduksjon, ca. 40 prosent av Norges kraftproduksjon, og over 6 ganger så mye kraft som Norge eksporterer i et normalår (ca. 10 TWh).

Allerede i år kommer Tyskland til å svekke sin egen, og Europas, kraftbalanse tilsvarende ca. 20 prosent av Norges totale strømproduksjon, og 3 ganger vår normale strømeksport.

Det er ikke mulig å erstatte dette med ustabil vind- og solkraft. Atomkraft er stabil og forutsigbar. Noe kan eventuelt kompenseres til prisen av et enda mer ustabilt kraftnett, men det vil ta tid.

annonse

Tysklands tid som netto krafteksportør vil med dette være over. Det er ikke så mange år siden landet eksporterte dobbelt så mye kraft som Norge gjorde i rekordåret 2020, vel 20 TWh.

Spotprisen på den europeiske kraftbørsen EPEX ligger for tida rundt kr. 1,60 pr. kilowattime. I Tyskland er en pris på 2 kroner i rushtidene morgen og kveld blitt vanlig. Moms og andre avgifter tilkommer.

Alt tyder på at situasjonen vil forverres ut over høsten. Store deler av Europa fører samme kraftpolitikk som Tyskland. Bort med stabil «fossil» kraft, inn med vind og sol.

Potensialet for et realt prissjokk over nyttår er stort, om det ikke kommer før. Og det vil forplante seg til Norge via kraftkablene og integrasjonen i EUs kraftnett, slik vi allerede har sett. Samtidig som vi etter alt å dømme kommer til å ha svært lav magasinfylling her hjemme.

Total kraftpris for tysk industri begynner å nærme seg 2 kroner pr. KWh. Liten tvil om hvor norske strømprodusenter vil selge varen sin, om de får frie hender.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474