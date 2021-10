annonse

Erling Kagge selger 70 prosent av aksjene i Kagge forlag til danske Politiken.

– Jeg har tenkt på Kagge forlag natt og dag i 25 år. Jeg elsker jobben min, digger kollegaene mine og er glad i forfatterne. Men den siste tiden har jeg tenkt at jeg bør trappe ned om få år. Det er en tid for alt, sier Erling Kagge til VG.

Det er flere grunner til det, sier han:

– Det har vært et stort press å ha ansvaret for at alt skal fungere, at forlaget skal utvikle seg, at arbeidsplasser skal sikres, at alle skal ha det bra. Jeg kjenner jo på dette hver dag, og nå kan jeg godt tenke meg å ta av den sekken, sier Kagge.

Erling Kagge eide 98,3 prosent av forlaget – og vil fortsatt eie 30 prosent av aksjene, melder NTB.

Selv om Kagge selger livsverket, vil 58-åringen være involvert i forlaget en stund framover.

– Jeg kommer til å arbeide for fullt som forlegger og styremedlem fram til 2024. Så får vi se hvor haren hopper, sier Kagge.

