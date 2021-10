annonse

Å bue på motstanderen er normalt på fotballkamper. Men ettersom de ble buet på en mørkhudet fotballspiller torsdag kveld, hevder en britisk journalist at det dreide seg rasisme.

NTB skriver fredag morgen at «Rangers-spiller Glen Kamara ble buet på av skolebarn gjennom hele kampen, før han ble utvist i 0-1-tapet borte mot Sparta Praha torsdag», og at «mange reagerer sterkt».

Nyhetsbyrået har hentet frem en Twitter-melding fra den kvinnelige journalisten Emma Dods som kaller buingen for «motbydelig» og «rasistisk».

– Glen Kamara blir buet ut og mye mer enn en annen spiller i kveld mot Sparta Praha. På et stadion fullt av barn. Tenk på det. Motbydelig, skrev hun og la til hashtaggen #Notorascism.

Glen Kamara is being booed above and beyond any other player tonight against Sparta Prague. In a stadium full of kids. Think about that. Disgusting. #kickitout #Notoracism pic.twitter.com/wcPix9XePq

– Ikke rasisme

I kommentarfeltet er det imidlertid mange som reagerer på at buingen blir omtalt som rasisme.

En person minner den kvinnelige journalisten på at Rangers-spillerne spilte grisete i oppgjøret mot Sparta-rival Slavia tidligere i år, og at dette er grunnen for at Sparta-fansen buet på Kamara.

– Ikke se etter rasisme i dette tilfellet. Dette hadde ingenting å gjøre med hudfargen hans. Jeg antar at folk bare husker hvor forferdelig Roofe, Kamara og hele Rangers var mot Slavia. Ikke let etter en sensasjon her. Og tenk deg om to ganger, skrives det.

Også andre reagerer.

– Buing har ingenting med rasisme å gjøre! Har det noen gang gått opp for deg at fansen bare hater Kamara? Ikke for fargen på huden hans, men for det han gjorde i Slavia-Rangers kampen. Har du aldri buet mot en spiller du ikke likte? Hvis ikke, har du ingen anelse om hva fotball handler om.

Booing has nothing to do with racism! Has it ever occurred to you that the fans just hate Kamara? Not for the colour of his skin but for what he did in the slavia – rangers game. Have you never booed a player you didn’t like? If not then you have no clue what football is about

— Tom (@hangs55555) October 1, 2021