LO stanser midlertidig pengestøtten til Norges Skiforbund. De mener håndteringen av Clas Brede Bråthen-konflikten bryter med samarbeidsavtalen.

Det bekrefter LO-sekretær Are Tomasgard overfor TV 2 og VG.

– For LO er det meget alvorlig at vi har kommet i denne situasjonen. Ledelsen i Norges Skiforbund må bære det hele og fulle ansvaret, sier Tomasgard til TV 2.

LO er inne i sitt siste år som hopplandslagets hovedsponsor. Den velger å stå i avtalen, men stopper imidlertid utbetalinger til skiforbundet inntil videre.

– Vi er veldig glad i hopp, og skihopperne er helt uforskyldt oppe i dette. De har levert kjemperesultater og har en OL-sesong foran seg. Vi har ingen hensikt om å rive teppe under for skihopperne. Vi er ute etter å finne løsninger som kan sikre dem inn i denne sesongen, sier Tomasgard til VG.

Søkte råd

LO har, sammen med Nammo og Lundin, søkt juridisk støtte hos jussprofessor Geir Woxholt ved Universitetet i Oslo. Han har konkludert med at hoppsponsorene på dagen kan bryte avtalene de har med Norges Skiforbund.

– Det handler om å begrense det omdømmetapet som skiforbundet påfører oss, sier Tomasgard.

NSF-ledelsens konflikt med Bråthen har pågått over tid. 17. august ble det kjent at forbundet vil avslutte sportssjefens kontrakt, når den går ut i april neste år.

Bråthen og kretsen rundt ham varslet kort tid etter at det er aktuelt å gå rettens vei for å bli fast ansatt i jobben han har fungert i på midlertidige kontrakter de siste 17 årene. Stevningen ble levert til tingretten tidligere denne uken.

Avslo krav

Mandag satt styret i skiforbundet i lange samtaler med hoppkomiteen om et løsningsforslag på konflikten. Bråthen hadde godtatt kompromissforslaget fra komiteen, men skistyret avslo det.

Årsaken til avslaget var at Bråthen stilte krav om å bestemme hvem som skal bli hans nye leder. Det opplyste skiforbundets advokat Nina G. Sandnes overfor NTB torsdag.

Det er også kommet opplysninger om at NSF vurderer å starte en oppsigelsesprosess hvis Bråthen ikke går med på et siste motbud til løsning på konflikten.

Overrasket

– Vi synes det er overraskende at LO ikke har tatt kontakt med oss før de gikk til mediene, og siden vi ikke har hatt mulighet til å sette oss inn i saken blir det vanskelig å kommentere dette i detalj. Men vi har også gjort oss noen betraktninger, og vi ønsker å sette oss ned sammen med LO. Da må de være villig til å møte oss, sier skipresident Røste til NTB.

Røste sier at det har vært krevende å i stand et møte der de har kunnet diskutere saken.

– Vi har invitert til to møter med LO, og begge møtene er avlyst på kort varsel. Senest i dag skulle vi ha hatt et møte med LO som de valgte å avlyse. Vi tar gjerne en prat med LO, og vi ser ut fra det de skriver at vi har felles mål. Vi ønsker begge å tilrettelegge for hoppsporten slik at de får best mulig vilkår til å forberede seg til den kommende sesongen. Sånn sett burde vi absolutt kunne ha satt oss ned å snakke rundt samme bord. Så langt har de valgt å ikke møte oss rundt dette.

