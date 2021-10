annonse

En storkontroll av taxier i Oslo og på Romerike ble det funnet ulovligheter ved 34 av 133 bilder. Flere ble politianmeldt

– At hver fjerde bil fikk bruksforbud, ser jeg som svært skremmende. Det går jo på sikkerheten for passasjerene, sier seniorkontrollør Ole-Martin Skjollby i Statens vegvesen til NRK.

Kontrollen ble gjennomført av Vegvesenet, Skatteetaten, Justervesenet og fylkene Oslo og Viken.

Flere av taxiene var ikke registrert og det ble avdekket ti tilfeller der drosjeløyvet var lånt eller leid ut ulovlig. Et drosjeløyve er en tillatelse fra myndighetene til å kjøre drosje.

Mange hadde heller ikke med seg politiets kjøreseddel og flere biler manglet synlig løyvenummer og utvendig merking.

Justervesenet oppdaget avvik på 19 av 110 takstametere som de kontrollerte.

Glenn Tuxen i Norges Taxiforbund sier at dette er svært alvorlige, men at det er som ventet. Han hevder at lovbruddene kommer som en konsekvens av at drosjesjåfører ikke trenger å være tilknyttet noen sentral.

