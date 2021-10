annonse

Kringkastingsrådet har motatt flere klager etter at NRK Dagsrevyen meldte en fremtidig værmelding for 2050. Men selv etter mange klager mener NRK at værmeldingen var viktig.

Så langt har Kringkastingsrådet mottatt ti klager på innslaget, der seerne kunne se ekstremvær i ulike varianter med regn, lyn og torden i Nord- og Midt-Norge, og sol og over 30 grader i Sør-Norge. Scenarioet er basert på funn fra FNs klimapanel.

I «værmeldingen» fortelles det at det har vært en tre uker lang hetebølge på Sørlandet og Østlandet, og skogbrannene herjer. Oslo, Stavanger og Bergen får henholdsvis 35, 29 og 31 grader og sol.

– Skremselspropaganda

På NRKs Facebook-sider har reaksjonene ikke latt vente på seg. Hittil har det kommet inn over 1000 kommentarer.

– NRK er ute og skremmer nattesøvnen av små barn og ukritiske sjeler, skrives det.

– De klarer jo knapt å melde været for morgendagen. Latterlig, intet mindre.

– Mine skattepenger går med andre ord til NRKs væravdeling som skal skremme livdriten av nordmenn med sin fantasiværmelding i 2050. Gislefoss og hele NRK er en vandrende skandale som bruker Marienlyst til sin egen lekeplass for å spre skremselspropaganda. Når skal folk sette foten ned og kreve at NRK avikles? spør en person.

En annen som reagerer, er daglig leder for Klimarealistene, Hans Borge.

– Det som er viet mye oppmerksomhet, er nærmest ekstremtilfeller. Caser eller simuleringer som er basert på antakelser, og som er vanskelig å si noe sikkert om. Det gjør at hvis du ser på utvalget i rapporten, så er ikke det representativt. Hvis du tar gjennomsnitt av de modellene, så er ikke det nødvendigvis slik det blir i framtida. Alt må settes inn i en kontekst, sier Borge til Dagbladet.

Beklager ikke

Men selv etter å ha mottatt enorm kritikk, nekter NRK å beklage.

Dagbladet har også vært i kontakt med Kristian Gislefoss som sier at det var veldig spesielt å varsle været så langt fram i tid, men at det likevel er viktig.

– Folk kjenner værmeldingen som i dag, og så putter vi noe man kan forvente skje i 2050, inn i en sånn værmelding. Det er for så vidt det vi gjør, selv om alt i værmeldingen ikke vil skje samme dag. Vi har nok valgt en litt ekstrem værmelding. Men det er muligheter for at det kan inntreffe, sier statsmeteorologen.

Han legger til at «værmeldingen er fortsatt kjent og kjær for veldig mange, og det gjør folk mer observante enn bare masse tekst og bilde».

Heller ikke NRKs klimakoordinator, Hans Cosson-Eide, tar selvkritikk. Han avviser påstander om at NRK krisemaksimerer og sprer frykt.

