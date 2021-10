annonse

Rødt bekrefter at de var kilden til at interne stortingsdokumenter i juni endte opp hos Klassekampen. Partiet sier lekkasjen «skjedde ved en feil».

Stortingets presidentskap mottok i juni et varsel etter at interne dokumenter ble lekket til mediene.

SVs Solfrid Lerbrekk ble kontaktet av en journalist fra Klassekampen som skal ha hatt inngående informasjon om partiets posisjoner i et utkast til en innstilling i en sak.

– Det var overraskende for meg at en journalist visste om et standpunkt i en sak før den var ferdigbehandlet. Det opplevdes veldig ubehagelig for meg, sier Lerbrekk.

Ifølge Stortingets regler er utkast til merknader strengt konfidensielle, og skal ikke deles med utenforstående.

– Regelen er streng, og det er god praksis for at alle partier følger den. Konsekvensene kan bli alvorlige hvis man ikke gjør det, sier Lerbrekk.

Rødts sekretariatsleder Fredrik V. Sand bekrefter overfor VG at det var partiet som var kilden.

– Vi har ikke hørt noe om dette fra presidentskapet eller komiteen, men dette vil vi gjerne beklage overfor partiene og Stortinget. Det skjedde ved en feil fra en i vårt sekretariat, skriver han i en epost til avisen.

– Det skal ikke skje. Det ble tatt tak i internt allerede på dette tidspunktet og vi gjorde det vi kunne for å rydde opp, skriver Sand videre.

Partiet Rødt eier ifølge Wikipedia 20 prosent av Klassekampen.

