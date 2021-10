annonse

annonse

Kampen mellom de to fundamentalistiske islamistiske gruppene tilspisser seg stadig.

Etter erobringen av Kabul 15. august og erobringen av den nordlige Panjshir-dalen i begynnelsen av september, har Taliban erklært den endelige slutten på Afghanistans nesten to tiår lange konflikt, ifølge The National Interest.

Talibans påstand om at krigen er over, bidrar til å styrke gruppens legitimitet for å styre landet, og dens ledere har brukt påstanden som et argument for å få utenlandsk bistand og investeringer til Afghanistan.

annonse

I takt med at Taliban konsoliderer seieren og begynner å implementere sitt styre over hele Afghanistan, har imidlertid en annen ekstremistisk islamistisk gruppe begynt å samle krefter i landet. Islamsk stats (IS) lokale filial, Islamsk stat i Khorasan-provinsen (ISKP), har økt sine aktiviteter i Afghanistan i kjølvannet av USAs tilbaketrekning fra det krigsherjete landet.

Khorasan

Islamsk stat Irak og Syria (ISIS) – senere Islamsk stat (IS) – kom på banen i 2014, og tok over territorier i store deler av Irak, før en amerikansk-ledet internasjonal koalisjon hjalp de irakiske sikkerhetsstyrkene med å drive terroristene tilbake.

annonse

Før sitt territorielle nederlag, etablerte den sentrale IS imidlertid en rekke tilknyttede lokale filialer – mest fremtredende i Vest-Afrika, Jemen og Afghanistan. Den siste av disse er kjent som gruppens «Khorasan-provins», etter en historisk region som omfattet Afghanistan, Sentral-Asia, Sør Asia og Øst-Iran.

Les også: Islamsk stat bombet Taliban-konvoier i Øst-Afghanistan

ISKP er veldig liten – ikke større enn noen tusen medlemmer – men har tiltrukket seg mye oppmerksomhet for sine høyprofilerte angrep, inkludert en selvmordsbombing på Hamid Karzai internasjonale flyplass i august, som drepte nesten to hundre afghanere, samt et dusin amerikanske soldater.

Siden den gang har ISKP rettet fokuset mot Taliban og angrepet gruppens soldater i flere byer – inkludert Kabul, Jalalabad og Mazar-i-Sharif. Disse angrepene, utført med improviserte eksplosive enheter (IED) plassert langs veier, har drept trettifem Taliban-krigere, ifølge ISKP-kilder. Et ukjent antall afghanske sivile har også måttet bøte med livet. Taliban har benekter disse tallene, selv om gruppen erkjenner at angrepene har funnet sted.

Jakter

Zabihullah Mujahid, Talibans mest profilerte talsmann, har sagt at gruppen «jakter på de som sår kaos» i Afghanistan, i en lite tilslørt henvisning til ISKP. I denne sammenhengen, arresterte nylig Taliban angivelig 80 ISKP-medlemmer i Afghanistans østlige Nangarhar-provins – et viktig knutepunkt for gruppens aktiviteter. Taliban har også henrettet en rekke ISKP-fanger i sine fengsler.

ISKP ser på Taliban svikere ettersom de afghanske islamistene offentlig benekter at den ønsker å opprette et ekspansjonistisk islamsk kalifat. Gruppene har hatt flere sammenstøt med hverandre under USAs tilstedeværelse i Afghanistan.

ISKP har også vært målet for amerikanske militære angrep, inkludert president Donald Trumps beslutning om å slippe en Massive Ordinance Air Blast bombe – også kjent som mother of all bombs (MOAB) – på en ISKP-base i 2017.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474