annonse

annonse

Viasat-profil Daniel Høglund (35) tas av skjermen på ubestemt tid etter å ha blitt promilletatt natt til torsdag denne uken, skriver VG fredag kveld.

Det er andre gang han blir tatt. For tre år etter at Høglund krasjet en bil i Larvik, den gangen med en promille på 1,92.

– Jeg skammer meg og gruer meg til at folk skal få vite det. At jeg er sånn. At jeg er en fyr som kan gjøre sånt. Ikke bare én gang, men to ganger. Hva sier det om hvem jeg er? Hvordan jeg er? Du tenker bare det verste hele tiden. At livet er over. At jeg får sparken. At jeg er ferdig, sier Høglund.

annonse

Høglund og samboeren hadde vært på en sportspub i Oslo. På et tidspunkt skal 35-åringen ha reist hjem i taxi, mens samboeren ble igjen på utestedet.

Høglund hadde drukket fire halvlitere og én shot, pluss tre glass vin under en middag litt tidligere.

Rundt klokken 01.30 ringte samboeren ringte. TV-profilen sier han ble bekymret og satte seg i bilen inn mot Oslo. Der ble han stoppet av politiet.

annonse

– Jeg tenker med én gang at «Nå er det over». Jeg sa det med en gang. Det var ikke noe poeng å bortforklare noe. Jeg sa vel «Ta meg med. Jeg har driti meg ut», sier Høglund.

Han er tatt av skjermen på ubestemt tid opplyser VG som har vært på besøk hjemme hos samboerparet på Norstrand.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474