Det er Amedia-eide Avisa Oslo (AO) som har et stort oppslag om saken. Ingressen er slik:

«Stortingets første politiker med hijab skal sitte ved siden av Tybring-Gjedde i fire år: – Han har sikkert en del å lære»

Sitatet er hentet fra SV-representanten Marian Abdi Hussein, som er fra Somalia, men norsk statsborger. Hun insisterer på å bære det mange anser for et plagg som symboliserer kvinnens underordnede rolle i islam.

Nå er hun valgt inn til fast plass på Stortinget og hennes plass er ved siden av FrPs eneste Oslo-representant, Christian Tybring-Gjedde.

Riksmediene luktet blod da det ble kjent at Tybring-Gjedde på en valgstand i Oslo under en debatt med en tilhører tilbød henne 1.000 kroner for ta av seg hijaben. Hussein kaller Tybring-Gjeddes oppførsel trakassering, skriver AO.

– Han har fortsatt ikke anerkjent at han gikk over streken. Man kan ikke oppføre seg slik mot et barn, sier SV-eren. Jenta han tilbød pengene var 15 år.

Hussein fyrer løs i intervjuet:

– Jeg tenker han har en del å lære, og jeg håper jeg kan hjelpe ham til å forstå verden bedre. Han har sikkert en del å lære om hvem kvinner med hijab er og hvordan man snakker med folk som ser annerledes ut enn seg selv, sier Marian Abdi Hussein til Avisa Oslo.

– Sånne folk

Hussein bekrefter at hun og Tybring-Gjedde hilste. Hun vil også gjøre sitt til å forstå sin bordkamerat bedre.

– Jeg tenker at vi har en del å lære – både jeg og ham. Han har noe å lære når det gjelder mangfold, mens jeg kan jobbe med å få sånne folk til å forstå verden bedre og utfordre meg selv til å snakke mer med folk med hans meninger, tilføyer Marian Hussein, som ifølge Avisa Oslo er klar til å påta seg det hun kaller en «voksenopplæringsrolle» overfor Christian Tybring-Gjedde.

Christian Tybring-Gjedde har ikke ønsket å kommentere saken til AO.

