annonse

annonse

Coop vil ikke lenger ha folk som promoterer varer i butikkene sine.

– I dag har Coop gitt sine leverandører en sjokkmelding: om at de vil kutte ut mesteparten -75 prosent – av selgeroppfølging i butikk, så fort som mulig, og senest i slutten av neste år, sier forbundsleder Monica A. Paulsen i YS-arbeidstagerorganisasjonen Negotia.

Hun reagerer ifølge DN kraftig på at Coop vil stenge ute de fleste av såkalte salgsfremmerne, altså dem som hjelper til med salg, presentasjon og kampanjer.

annonse

Dagligvarekjeden bekrefter at den har gitt beskjed til sine norske leverandører om at de betydelig reduserer tilgangen til sine butikker.

– Vi vet at dette vil få konsekvenser for leverandører og deres ansatte, men samtidig er dette helt nødvendig i en bransje i stor endring. For å gi god tid til omstilling har vi besluttet at endelig gjennomføring vil skje innen utgangen av 2022, skriver kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge i en epost.

Paulsen anslår at mellom to og tre tusen personer kan miste jobbene sine i bransjen, avhengig av om de andre aktørene følger Coop.

annonse

Coop begrunner tiltaket med erfaringene fra koronapandemien.

– Én av disse lærdommene knytter seg til leverandørenes salgsapparat, som på grunn av plassbegrensninger ikke har fått samme tilgang til butikk under pandemien. Gjennom pandemien har vi samtidig erfart at vi ved bruk av vår unike kundeinnsikt og presise it-driftsstøtteverktøy lykkes godt med å holde et avtalt, relevant og godt sortiment og sikre god etterlevelse av våre butikkonsepter, skriver Kristiansen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474