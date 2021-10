annonse

Denne gangen ble seks nuller fjernet for venezuelanske bolivar. Den gikk fra 4,18 millioner per dollar til 4,18.

Dette er det tredje kuttet på 13 år. I løpet av den tiden er 14 nuller kuttet fra den venezuelanske valutaen.

Millionseddelen hadde en verdi på rundt 2 kroner. Det ble for mange sedler. Resultatet endte med at 70 prosent av alle transaksjoner foregikk i utenlandsk valuta.

Venezuela som før var et rikt oljeland er nå inne i sitt åttende år med en økonomisk nedgang. I fjor var inflasjon på 3.000 prosent og året før var den 9.500 prosent. I år antas den til å ende på 1.600 prosent.

Tre av fire lever i fattigdom, og flere millioner har forlatt landet. Før det siste kuttet krevdes det sju sedler på en million bolivars for å kjøpe ett brød. Minimumslønnen er tredoblet, men likevel koster det en månedslønn for å kjøpe et kilo kjøtt.

Myndighetene ser for seg å gå over til en helt digital økonomi for å unngå stadig å måtte kutte nuller og trykke opp nye sedler.

