Vil stramme kraftig inn.

Marine Le Pen, som leder partiet Rassemblement National og er kandidat til presidentvalget i Frankrike neste år, lover å avholde en folkeavstemning om en ny innvandringspolitikk dersom hun blir valgt. Den nye politikken vil medføre at innvandringen til Frankrike blir moderert mye strengere, noe som innebærer store reduksjoner i antallet migranter.

Le Pens forslag til ny politikk ble presentert tirsdag i forrige uke, og har tre formål; å kontrollere tilstrømningen til Frankrike, å beskytte fransk nasjonalitet og statsborgerskap, og å beskytte den franske grunnlovens overhøyhet.

Kringkasteren BFMTV rapporterer at Le Pen ønsker å ta i bruk et bredt spekter av virkemidler, som for eksempel å prioritere franske statsborgere på bolig- og jobbmarkedet, i tillegg til å sørge for flere deportasjoner og behandling av asylsøknader utenfor Frankrike.

Familieinnvandring og statsborgerskap

Le Pen vil også kutte kraftig i familieinnvandringen til Frankrike. Familieinnvandringen som kommer i kjølvannet av asyl- og flyktninginnvandringen i vestlige land er ofte høyere enn samtidig asyltilstrømning.

Le Pen vil også forandre Frankrikes regler hva gjelder statsborgerskap. I dag er systemet basert på Jus soli, som i utgangspunktet innebærer at et barn født på en stats territorium automatisk er statsborger. I Frankrike skjer dette per i dag kun om den ene av foreldrene allerede er fransk, eller ble født før 1994 i en fransk koloni. Nå vil Le Pen stramme inn ytterligere.

Selv mener Le Pen at forslagene hennes er realistiske. Hun peker også på at flere av de andre kandidatene til presidentvalget har adoptert en strengere tilnærming til innvandring.

Folkeavstemning

Blir Le Pen valgt, vil hun velge å forankre politikken sin i en folkeavstemning.

– Blir jeg valgt, vil jeg presentere en folkeavstemning, sa Le Pen tirsdag, og fortsatt:

– Er du enig i statsborgerskap-, identitet- og innvandringsforslaget som vil representere en omfattende plan om innvandringskontroll?

Le Pen har kritisert sittende president Emmanuel Macron for å ikke gjøre nok for å bremse tilstrømningen til Frankrike, som har hatt svært høy innvandring fra ikke-vestlige land over mange år.

