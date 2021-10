annonse

Legemiddelgiganten Merck annonserte fredag at en pille de har utviklet reduserte sannsynligheten for å dø av Covid-19 for risikopasienter med 50 prosent. Forsøkene var så vellykket at de av etiske hensyn ikke lenger ville gi noen placebo.

Medisinen kalles molnupiravir og skal ta innen fem dager fra symptomene virker, med en pille hver dag i fem påfølgende dager, skriver Wall Street Journal.

Pillene hindrer spredning av viruset i kroppen. Det er i et forsøk med 700 pasienter resultatene fremkommer. Merck håper å få legemiddelet godkjent mot Covid-19 av det amerikanske legemiddelverket (FDA) innen slutten av året. Pillen skal kunne tas av folk hjemme, mens medisin som hittil er godkjent har blitt satt intravenøst.

Redd for at folk ikke lenger vil ta vaksine

Wall Street Journal skriver at fagfolk er redde for at nyheten om denne medisinen vil føre til at flere føler seg trygge nok til at de sier nei til vaksinene mot Covid-19. Det er blant annet det argumentent som har vært brukt som argument mot å snakke om Ivermectin, som er et etablert legemiddel som noen leger mener har samme effekt mot Covid-19 som legemiddelet fra Merck.

– Vaksinering er forsatt den mest effektive og minst risikable tingen du kan gjøre, sier John Mellors, som leder avdelingen for smittsomme sykdommer ved University of Pittsburgh.

Mercks aksjekurs steg 9 prosent ferdag på nyheten om forsøkene med molnupiravir.

