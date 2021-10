annonse

annonse

Diskrimineringsnemndas har gitt en romkvinne medhold i at hun ble diskriminert på grunn av etnisitet.

Hennes bakgrunn var tema da hun ble oppsøkt i sin leilighet av tre polititjenestepersoner, skriver Utrop. Nemnda sier at politiet påla kvinnen å ha ro i leiligheten etter klokka 21, til tross for at den opprinnelig melding om voldsutøvelse var grunnløs.

Romkvinnen ble også advart om at ny utrykning ville føre til anmeldelse og pågripelse samt melding til barnevernet. Oslo-Politiet vedgår at det ikke var hjemmel for pålegget, men de er uenig i at det er brudd på diskrimineringsregelverket.

annonse

– Når nemnda likevel kom til at kvinnen var diskriminert, hadde dette sammenheng med at tjenestepersonene kalte henne «sigøyner» og generelt gjorde kvinnens etniske bakgrunn relevant, i en sak som i utgangspunktet handlet om noe annet, heter det i en pressemelding.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474