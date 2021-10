annonse

annonse

Redaktørforeningen mener Steigan.no er en «aksjonistisk nettside» som står til stryk – avslår søknad.

Det er redaktør Pål Steigan (72) som selv opplyser om dette på sine nettsider.

– Jeg tenkte det kunne være interessant å få en plattform for dialog med redaktørkolleger i hovedstrømsmediene for å drøfte pressas og medienes rolle i dagens samfunn, skriver Pål Steigan som forklaring på at han søkte.

annonse

Men i artikkelen «Redaktørforeningen vil ikke ha Steigan som medlem», skriver Pål Steigan selv at han nå ikke lenger vil bli medlem.

«Jeg kan ikke være med i en forening som har så liten respekt for egne vedtekter,» skriver han.

Pål Steigan var leder for AKPL-ml fra 1975-84 og var med å starte opp Klassekampen på 1970-tallet.

annonse

Begrunnelsen han fikk fra Norsk Redaktørforening har han gjengitt i sin helhet:

Styret i Norsk Redaktørforening har behandlet din medlemssøknad i sitt møte 21. september.

Et enstemmig styre har konkludert med at søknaden ikke kan innvilges.

Styret mener søknaden ikke ikke oppfyller grunnvilkårene i NRs kriterier for medlemskap. For styret fremstår ikke Steigan.no per i dag som en nettavis for fri og uavhengig produksjon og publisering av nyheter, aktuell informasjon og debatt, rettet mot allmennheten, slik dette må forstås ut fra NRs vedtekter §3. Styret mener nettstedet har preg av å være en aksjonistisk nettside, som i overveiende grad ikke forholder seg til alminnelige journalistiske og publisistiske prinsipper, slik disse er nedfelt i Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Brevet er undertegnet av generalsekretær Arne Jensen.

– Ukritiske og ensidige oppslag

Men Steigan slår tilbake. Han mener medlemmene i forening ikke følger verken Redaktørplakaten eller Vær Varsom-plakaten. De motarbeider informasjonsfrihet, debatt og samfunnskritikk mener han og nevner spesielt «krigene i Afghanistan, Libya, Irak og Syria, og de har gjort det hver eneste dag under koronakrisa.»

– Redaktørforeningen kritiserer steigan.no for å være ei «aksjonistisk nettside«, men er det noen som har vært aksjonistiske under koronakrisa, så er det norske medier og norsk presse, med sine daglige, ukritiske og ensidige oppslag som har bidratt til å skape frykt, med sine daglige dødstall og sin totalt ukritiske propagandafunksjon for alt som har kommet fra regjeringa og koronaduoen Guldvog og Nakstad. Hvor er de kritiske spørsmålene, hvor er det kritiske søkelyset, hvor er evnen til å la andre analyser og stemmer komme fram? spør Pål Steigan.

annonse

Han nevner vider den «ukritiske flokkmentaliteten i norske medier når det gjelder alle de krigene Norge har deltatt i (…) Nesten samtlige har vært «aksjonistiske nettsider» for USAs og norske myndigheters politikk og propaganda.»

– På en måte er det helt greit at Redaktørforeningen ikke vil ha meg som medlem. De er en sekt av rettroende propagandister for myndighetenes og storkonsernenes politikk, og de bryter daglig med de prinsippene de lover sine lesere å følge. At de ikke vil ha meg som medlem viser bare at de frykter kritikk og en journalistikk som vil avdekke kritikkverdige forhold.

Norsk Redaktørforening har tidligere avslått to søknader om opptak fra undertegnede. Også de søknadene ble styrebehandlet.

Avslaget til Resett i 2020 var noe mindre absolutt.

– Det har vært en lang og krevende behandling med mange gode argumenter, både for og imot medlemskap. Vi har hatt dialog med Helge Lurås underveis og skulle sett at han ble en del av et redaktørfelleskap som samler medlemmer fra hele det politiske spekteret – fra Klassekampen til Document.no. Styret har likevel konkludert med at Resetts redaktør ikke oppfyller kravene til medlemskap, sa styreleder i Norsk Redaktørforening, Hanna Relling Berg til NTB i februar 2020.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474