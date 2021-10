annonse

På norsk gressmark noen steder vokser det en sopp med psykedeliske effekter. Den kalles fleinsopp og har sine tilhengere selv om den er forbudt å plukke og spise. Men påtroppende statsminister Jonas Gahr Støres sønn mener soppen kan gi fantastiske opplevelser.

Det er i et intervju med Skavlan på TV 2 at det kommer frem at 31-årige Magnus Slagsvold Støre prøvde det som på engelsk kalles magic mushrooms da han var 19-åring.

Det var en kamerat som hadde med soppen fra Amsterdam. Han overtalte Støres sønn til å prøve.

– Ganske fort begynte det å skje ting. Det var en veldig sterk sensasjon i kroppen. Alt begynte å bli litt flytende, og sakte men sikkert gikk dette «operativsystemet» – som man er vant til å se verden gjennom – i oppløsning, sa Magnus Støre til Skavlan.

– Og da skjer det noe merkelig med meg. Veldig instinktivt river jeg opp bildøren og løper ut på jordet. Jeg faller ned på knærne og graver fingrene mine ned i moder jord. På dette tidspunktet var jeg en ganske vanlig 19-åring som så på meg selv som et lite og separat individ i et stort og dødt univers, men her på knærne i jorda hadde jeg en veldig, veldig sterk åpenbaring om hvordan alle ting lever, hvordan alle ting henger sammen i et perfekt skaperverk, og hvordan jeg har min plass i den helheten, forteller han.

Han er kritisk til Aps avvisning av rusreformen.

– Jeg så at den ruspolitikken som føres har ekstremt store, negative konsekvenser, og er overmoden til å byttes ut med noe som er mer humant og effektivt. Man bruker straff som et slags onde, og på den måten har man i flere tiår unnlatt muligheten til å hjelpe folk, sier Magnus Støre.

TV 2 skriver at sønnen til Norges påtroppende statsminister nå jobber som livscoach.

