Svensk politi har bekreftet at det var en håndgranat som ble kastet inn i en leilighet til en familie i Rotebro i Sollentuna for en drøy uke siden.

Håndgranaten ble kastet inn i feil leilighet, og ifølge politiet var den utsatte familien helt uskyldig.

– Vi har tillsatt en enormt stor polisresurs efter den här händelsen då vi ser ytterst allvarligt på att en oskyldig familj drabbats av grovt våld, sier Christoffer Bohman, lokalpolisområdeschef i Sollentuna til SVT.

Han legger til at «Det är en fullständigt oacceptabel händelse. Jag känner stort med familjen som blivit utsatt.»

Det er jo beroligende og veldig bra at svensk politi er så klare og tydelige i sin tale, omtrent like klare og slagkraftige som norsk sosionompoliti i sin håndtering av innvandrerrelatert gjengkriminalitet.

Satirikere indikerer at den svenske Socialstyrelsen har utarbeidet en informasjonsbrosjyre om hva man skal gjøre om man tilfeldigvis får en håndgranat feilaktig slengt inn i stua.

«Brosjyrens» alvorstunge humor kan absolutt anbefales også for norske lesere. Det er nok ikke lenge til vi også blir pepret med håndgranater.

Siste nytt fra Sverige er at håndgranater er blitt for spedt for de gjengkriminelle. En hel leieblokk er sprengt ned i Gøteborg. «Vi tror at noe har eksplodert av ikke-naturlige årsaker», sier politiets pressetalsperson Thomas Fuxborg i avmålte vendinger.

