Joe Manchin, en demokratisk senator fra West Virginia, setter seg på bakbeina med tanke på president Joe Bidens ambisiøse økonomiske stimuleringsplan, kjent som «Jobb og familieplanen».

I et dokument sett av Politico, kommer det frem at Manchin ikke vil stemme for Biden-administrasjonens massive infrastrukturinvesteringsplan på 3,5 billioner dollar. Den moderate demokraten ønsker heller begrense totalsummen til 1,5 billioner dollar.

Manchin har distribuert dokumentet til kolleger og ledere i Det demokratiske partiet over de siste dagene, hvor han legger frem sine røde linjer rundt president Joe Bidens stimuleringspakke.

I dokumentet, datert 28. juli, kommer det frem at Manchin foreslår å heve selskapsskatten til 25 prosent, toppskatten på personinntekt til 39,6 prosent og kapitalgevinstskatten til 28 prosent. Alle inntekter som overstiger 1,5 billioner dollar vil gå til reduksjon av USAs statsunderskudd.

Gitt at det amerikanske Senatet for øyeblikket er delt 50-50 mellom demokratene og republikanerne, er Biden avhengig av at alle sine partifeller stiller seg bak infrastrukturinvesteringsplanen for at den skal bli vedtatt.

Statsunderskudd

Manchin har gjentatte ganger fastslått at USAs enorme statsunderskudd er en av hans største bekymringer. Han anmoder derfor USAs sentralbank i dokumentet om å redusere sine kvantitative lettelsesprogrammer grunnet bekymringer rundt økt inflasjon.

«Senator Manchin garanterer ikke at han vil stemme for den endelige lovgivningen hvis den overskrider vilkårene som er beskrevet i denne avtalen,» står det i fet skrift i dokumentet.

Fraråder

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, vil fraråde president Joe Biden om å godta Manchin krav, ifølge en talsperson for den mektige senatoren.

– Schumer godtar ikke betingelsene som senator Manchin la frem. Han erkjente bare senator Manchins standpunkt, og gjorde det klart at han ville arbeide for å overbevise senator Manchin om å støtte et endelig kompromiss.

Senator Manchin har ikke utelukket at han ville stemme for et kompromiss som overgår hans ønskede grenser.

Støtte

Det er usannsynlig at Demokratene vil godta Manchins krav, og det er ikke klart hvor fleksibel Manchin til slutt vil være. Manchin har møtt Biden flere ganger siden han signerte dokumentet.

Det hvite hus og andre Demokrater har i stor grad avvist Manchins forslag så langt, men de trenger også å imøtekomme ham i Senatet som er delt 50-50. Demokratene kan derfor ikke miste en eneste stemme for å vedta lovforslaget.

