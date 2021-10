annonse

annonse

Stortingsrepresentantene forsyner seg av felleskassa og prøver å holde Riksrevisjonen på avstand. Heia Moxnes! Heia Per-Kristian Foss!

Aldri hadde jeg vel trodd at de gamle AKP-ml’erne i Rødt skulle fremstå som demokratiets fremste forsvarere og våpendragere for ryddig forvaltningspraksis og god statsskikk. Og aldri hadde jeg vel trodd at de skulle spille på samme lag som tidligere finansminister og Høyre-mann, Riksrevisor Per-Kristian Foss. Verden er sannelig snudd og blitt et merkelig sted.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes henger på som en ilder. Ifølge Aftenposten, bekrefter han Riksrevisorens påstand om at Stortinget stanset Riksrevisjonens granskning og sier Stortingspresident Tone W. Trøen (H) snakket usant når hun nektet for at Stortingets presidentskap stanset Riksrevisjonen.

annonse

Vi husker med liten glede hennes forgjenger, Olemic Thommessen, også han fra Høyre. Han som ble sparket som Stortingspresident pga de mange overskridelsene og rotet med med skattebetalernes penger i den famøse byggesaken. Vi husker de mange sakene hvor stortingsrepresentanter har trikset med reiseregningene. Og senest ble vi på nytt minnet om at våre folkevalgte ikke er noe bedre enn folk flest da Ropstad (Krf) ble fersket med fingra langt nedi kollektbøssa. Etter hvert har det vist seg at han var langt fra alene.

Det ser ut til at politikerne ikke er bedre, men er verre enn folk flest. Det ser ut som om de er mest opptatt av å ivareta egne interesser og mindre opptatt av å ivareta interessene til de som har valgt dem. Og folk flest stjeler ikke fra felleskassa. Og om de skulle gjøre det, så ryker de på hodet i fengsel, jfr. NAV-skandalen. Men stortingspolitikerne, de som at på til har laget lovene og reglene, sier bare at de er veldig lei seg og at de ikke skal gjøre det mer. Så er det over med den saken.

Så heia Moxnes. Stå på. På samme måte som jeg ikke lot meg distrahere av Trumps teite hårsveis, lar jeg meg heller ikke distrahere av din merkelige og mistenkelig velfriserte hanekam.

annonse

Jeg er helt enig med deg og Per-Kristian om at det kan ikke være en lov for Kong Salomo og en for Jørgen Hattemaker. Sånn er det bare i bananrepublikker, ikke i Norge.

Eller er Norge egentlig blitt et bananmonarki?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474