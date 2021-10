annonse

Albania ligger bare på 69. plass på FNs levekårs-indeks, men de har likevel sagt ja til å ta imot 4000 afghanske flyktninger.

Det spesielle med dette er imidlertid ikke mengden, men hvordan flyktningene får bo, skriver Nettavisen.

De 700 første flyktninger har fått husrom på et femstjerners hotell hvor de får servert mat i hotellets restaurant, fri adgang til strand og hotellets badebasseng.

– Vi kom hit som flyktninger, og jeg må si: Vi er luksusflyktninger. Fordi vi bor på et femstjerners hotell, sier Wahab Siddiqi til dansk TV 2.

Kanalens reporter, Martin Selsøe, mener forklaringen ligger i at Albania føler et sterkt skjebnefellesskap for de afghanske flyktningene.

– Albania er selv et land der de har måttet kjempe for sitt demokrati etter kommunismen. De har opplevd store kriser og at folk er på flukt. Så de føler en form for slektskap med afghanerne og kjenner på en plikt til å hjelpe, rapporterer Selsøe til egen kanal.

All luksus til tross, det er noen av flyktningene som sliter likevel.

– Jeg ser familien min dø i drømmene mine. Å være omgitt av luksus er strålende når man man har ro i sjelen. Det har ikke jeg, sier en afghansk kvinne til The New York Times.

Statsminister i Albania, Edi Rama, mener dette er det rette å gjøre.

– Vi setter ikke mennesker i leir. Det er det motsatte av menneskeliggjøring av de som kommer og stedet alle problemene starter psykologisk. Vi har vært i deres sted mange ganger i løpet av vårt eget lands historie. De som kommer forsøker kun å unnslippe det helvete de flykter fra, sier Rama.

