Greta Thunberg har holdt tale på Youth4Climate-møtet i Milano.

I talen beskriver hun uttrykk om verdensledere og politikeres løfter som “bla, bla bla”.

Thunberg kommer med et stikk til de fleste som hun mener kun kommer med tomme løfter, inklusive USAs president Joe Biden, skriver Dagbladet.

Det interessante kommer i form av førstelektor i retorikk ved Høyskolen Kristiania, Kjell Terje Ringdal, som mener «talen kan ses på som en politisk tale som peker framover, og som gir råd».

Det er å normalisere galskap.

– Man skal sørge for at publikum identifiserer seg og blir kjent med egne verdier. Man skal styrke de verdiene som ligger i rommet. Det gjør Thunberg. Hun appellerer til felles verdier og målgruppen. Så gir hun klare råd om hvordan framtida bør være, sier førstelektoren.

Å mene at Thunberg gir klare råd om hvordan fremtiden bør være, er greit nok, da hun jo gjør det. Men disse rådene kommer fra en som både mangler erfaring, kunnskap og forståelse av hvordan ting fungerer i et samfunn.

Hvordan noen kan plassere slike råd i en positiv kontekst, er uforståelig.

Andreas Ytterstad, som er professor på OsloMet og ekspert på klimakommunikasjon, er en annen som lovpriser Thunbergs galskap.

Professoren mener Thunbergs arrogante og til dels diktatoriske holdning kun er uttrykk for ekte og engasjerende følelser. Han beskriver derfor Thunbergs retorikk som patos.

– Gretha Thunberg sier det med patos og innlevelse som opprører veldig mange. Men jeg skal love at i forskerverdenen er ikke hun den eneste som sier disse tingene. Det kan sies på andre måter og med andre ord, men essensen tror jeg ligger der, sier Ytterstad til Dagbladet.

For en som hverken er førstelektor eller professor, så blir det sikkert dumt å ha innsigelser her. Men jeg tar sjansen likevel jeg.

I min verden så er ikke denne talen noe annet enn politisk korrekt svada som er underbygget av en fanatisk overbevisning om at jorden koker. Talen blir fremført svært aggressivt og nedlatende og med en truende undertone.

La oss stille oss spørsmålet hvorvidt Thunberg noen gang ville kunne bli fornøyd. Hvis hun fikk hele verden til å gå med på sin ytterliggående visjon av hvordan verden kan «reddes», ville hun ha holdt en tale hvor hun lovpriste verdensledere da?

Jeg er ganske sikker på at hele hennes verden er bygget opp på sinne og frustrasjon, og uten dette vil hun ikke lenger ha et formål.

Greta Thunberg lever både for og av å kunne skjelle ut andre offentlig.

«How dare you», sa Thunberg til FNs forsamling under sin første store tale. Det har hun levd av å gjenta så ofte som mulig.

Selv om Thunberg kan vise til vitenskap på noen områder, så er hennes måte å tolke dette på noe som nærmest ligner en militant sekt. Rasende stirrer den svenske jenta på deg fra tv-skjermen, og vil at du skal skjemmes.

Skjemmes over å spise kjøtt, kjøre bil, ta en sydentur eller kort sagt; hun vil at du skal skjemmes over å leve.

At det så sitter fagfolk i Norge som får stykket opp og tolket dette budskapet til å bli noe annet enn hva det faktisk er, er kanskje mer sjokkerende. Hva om førstelektoren og professoren kommer ned fra sin kjepphøye hest og faktisk er ærlige? De spiser nok kjøtt, kjører bil, tar fly og bruker sin del av strøm de også.

Disse to fagfolkene er et godt eksempel på hvordan man regelrett misbruker sin faglige innsikt til å fremme en agenda som man selv er politisk enig i.

Problemet er imidlertid at enhver form for kritikk overfor Thunberg ses på som hets så lenge den kommer fra noen som ikke er på den rødgrønne siden. Enda verre, det er hets mot et sykt barn.

I dagens samfunn så kan derfor ikke Thunberg og hennes galskap settes på plass. Ingen verdensleder kan si sannheten til henne. Tenk deg hva som ville ha skjedd om Kinas leder sa til henne: – Hør her din lille drittunge, hva du måtte mene om klima eller ikke, det driter vi i!

Vi ser vel ikke et slikt scenario for oss, selv om det nok ikke er langt unna sannheten. Så lenge man passer på å ikke krenke noen i dagens samfunn, og selvsagt er politisk korrekt, så kommer man unna selv med regelrett galskap.

