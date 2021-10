annonse

Folk i Gamvik er desperate etter å redde kirken sin.

Norges nordligste kirke på fastlandet kan bli revet. Gamvik kirke er dårlig vedlikeholdt i likhet med hundrevis av andre kirker. Ingen vil ta det økonomiske ansvaret for å berge kirkene, skriver NRK.

Kirken trenger en oppløftning og står for fall. Kun økonomiske midler kan berge kirken, men Gamvik kommune har ikke penger.

Det vil koste 12 millioner kroner å sette gjenreisningskirken i skikkelig stand. Det er et kommunalt ansvar å vedlikeholde kirkebygg.

Gamvik kommune klarer ikke en slik oppgave, ifølge kommuneledelsen.

– Kommunen har tre kirker. 12 millioner, det har ikke vi sjanse til i det hele tatt. Vi kan ikke engang begynne å tenke det tallet, sier rådmann Tor Arne Solvoll i Gamvik kommune til NRK.

Trenger midler

Statskanalen har vært i kontakt med personer i Gamvik, som kjemper for at kirken skal overleve.

– Kirken har veldig stor betydning for oss. Vi er vokst opp med den. Kirken har vært her hele tiden. Det er klart at det tar på å se at den forfaller, sier Ingvart Olsen til NRK.

Leder av Kirkelig fellesråd i Gamvik, Jan Erik Raanes, sier at de neste år må starte opp en prosess for riving, hvis ikke en oppussing blir satt i gang.

– Dersom denne kirken ikke får midler til å bli vedlikeholdt, så må vi som fellesråd gå til biskopen. I ytterste konsekvens kan jo det føre til at denne kirken bli reve.

Ifølge NRK viser en ny undersøkelse av landets rundt 1600 kirker at ett av fire bygg har skader i ytterveggene. Tidligere undersøkelser har vist at etterslepet i vedlikeholdet er på rundt 10 milliarder kroner. Forfallet og etterslepet på vedlikehold har de siste årene vært økende, skriver statskanalen.

NRK skriver at de har vært i kontakt med Barne- og familiedepartementet, men at det har vært umulig å få respons.

– En skam

På Facebook-siden til NRK er det kommet mange reaksjoner på at Norges nordligste kirke kan bli revet.

– 12 tusen milliarder på bok. Enda har vi ikke råd til å vedlikeholde Norges kirker. Det er en skam! skrives det.

– Økonomisk støtte til moskeer er det penger til.., skriver en annen.

– Mens vi sender penger til berging av kulturbygg i andre land rundt omkring i verden…., er beskjeden fra en tredje person.

