Han fikk klimaangst allerede tidlig på 2000-tallet. Nå har han fått nok.

Det er NRK som har sluppet til en mann som vil «bruke opp olja. Hver eneste dråpe av den.»

– Alle prater om klimaendringer; de går med økologiske handlenett og drikker av pappsugerør og kjører elsykkel. Men i virkeligheten spiller ikke norske utslipp noen verdens rolle. Du må bruke det brune handlenettet ditt hver eneste dag i over 50 år før det blir like miljøvennlig som vanlige plastposer, skriver arkeolog og biolog Håvard Hegdal.

Han mener det er skapt et inntrykk av at samfunnet snart vil drives av fornybar energi, mens det i virkeligheten utgjør under 5 prosent av det globale forbruket.

Hegdal skriver at han fikk klimaangst allerede på begynnelsen av 2000-tallet. Han tok det så alvorlig at han leste seg opp og begynte å omskolere seg bort fra kunst-studiene.

Han mener Europa trenger norsk kjernekraft, ikke flere vindmøller.

– Å kutte oljeproduksjon – og dermed ressursene vi har til rådighet for å løse dette – er dessverre det mest dustete, bakstreverske politiske utspillet jeg noensinne har opplevd, skriver han.

For Hegdal fremstår klimabevegelsen som naive drømmere:

«Jeg husker hvor grepet jeg ble av Lennons Imagine som barn – hvorfor kunne vi ikke bare alle sammen bestemme oss for å leve i fred? Jeg synes jeg ser den samme, desperate drømmen i dagens miljøbevegelse: Kan dere ikke bare slutte å forurense? Men problemet er jo ikke at slemme hvite kapitalister, men folk, over alt, prøver å få best mulig vilkår i livene sine.»

