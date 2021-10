annonse

annonse

Politiet har pågrepet to menn for ran og frihetsberøvelse i Prinsens gate. En av de pågrepne hadde skytevåpen, melder Oslo-politiet.

Begge ble pågrepet i en leilighet på Grønland, melder politiet på Twitter klokken 12.41.

– Fornærmede har en kul i panna og blir etter hvert sjekket av helse, skriver politiet på Twitter klokken 10.27 søndag.

annonse

#Oslo Vi søker etter to gjerningspersoner som mistenkes for ran og frihetsberøvelse i Prinsens gate. Ene mistenkte var i besittelse et skytevåpen. Fornærmede har en kul i panna og blir etter hvert sjekket av helse. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) October 3, 2021

Politiet kan opplyse at gjerningspersonene er menn, og at de er mistenkt for ran og frihetsberøvelse. Politiet tror det er en relasjon mellom gjerningspersonene og fornærmede.

– Vi undersøker nå hva som har skjedd. I utgangspunkt er vedkommende utsatt for trusler, men vi kan ikke utelukke at det kan ha vært noe vold, sier operasjonsleder Tor Grøttum til NTB.

annonse

Politiet jobber på stedet og på en adresse i Lakkegata.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474